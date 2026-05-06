فرمانده سپاه سمنان: ترویج اندیشه ناب اسلامی مرهون مجاهدت معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از معلمان و اساتید شهرستان شاهرود در دانشگاه آزاد شاهرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، معلمان را «حاملان و ادامه‌دهندگان رسالت الهی در عرصه تعلیم و تزکیه» خواند

وی با بیان اینکه معلمان، شکل‌دهنده باورهای نسل جوان هستند، افزود: جایگاه معلم، جایگاه نسل آینده است و احترام به معلم، واجب شرعی و ملی محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ادامه داد: علم، بصیرت، غیرت و قدرت انسجام ملی مرهون زحمات معلمان و اندیشه ناب اسلامی در فرهنگ غنی ایران اسلامی است.

شوقانی با بیان اینکه این اندیشه ناب توسط شهید مطهری رقم خورد و معلمان ادامه‌دهنده آن مسیر هستند، تاکید کرد: قدردانی از رسالت معلمان اهمیت دارد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: در این بیانیه، سه رکن اساسی «خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن نوین اسلامی» ترسیم شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم مربیان و معلمان و فعالان فرهنگی شاهرود قدردانی شدند.