بسیج فرهنگیان ظرفیتی برای حل مسائل استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی شامگاه دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج فرهنگیان استان سمنان در اردوگاه شهید صدوقی دامغان، اظهار کرد: ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت معلمان در مسیر پیشرفت کشور مورد تأکید است.

وی با اشاره به جایگاه معلمان در تربیت مهم‌ترین سرمایه کشور، یعنی نیروی انسانی، ادامه داد: معلمان علاوه بر پرورش نسل آینده، نقش مهمی در پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی دارند و باید این جایگاه مهم را در مأموریت‌های خود مورد توجه قرار دهند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با تأکید بر اینکه «افسران پیشرفت» منتظر دستور نمی‌مانند، خاطرنشان کرد: معلم باید مسائل موجود در محیط زندگی و تربیتی خود را از نزدیک لمس و تحلیل کند، برای آنها راهکار بیابد و با انگیزه و اختیار وارد میدان عمل شود.

شوقانی شبکه بسیج فرهنگیان و هیئت های اندیشه‌ورز را ظرفیتی برای شناسایی و حل مسائل دانست و افزود: بسیج فرهنگیان می‌تواند با هم افزایی، ارائه ایده و اندیشه و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، در حل مسائل حوزه جوانان و نوجوانان نقش مؤثری ایفا کند.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان استان، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای نقش‌آفرینی معلمان استان سمنان به‌عنوان «افسران پیشرفت و معلمان تمدن‌ ساز» در عرصه جهان اسلام ضروری است.