استاندار لرستان:۲۲۰ شرکت فناور با اشتغال ۱۰۰۰ نفری در استان فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در جریان نشست معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز رشد و نخبگان استان، بر حمایت از شرکت‌های فناور و تسهیل فعالیت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.

لرستان در مسیر آینده‌ای قدرتمند با تکیه بر ظرفیت‌های نخبگان

شاهرخی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده علم و فناوری در پیشرفت کشور گفت: این استان با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده نخبگان و توسعه زیرساخت‌های علمی، مسیر حرکت به سوی آینده‌ای قدرتمند را با جدیت دنبال می‌کند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت از شرکت‌های فناور و تسهیل فعالیت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

علم، دانش و پژوهش؛ کلید اقتدار کشور

استاندار لرستان با اشاره به نقش کلیدی علم، دانش و پژوهش در اقتدار کشور اظهار داشت: میزان توجه به این حوزه‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت هر جامعه محسوب می‌شود.

شاهرخی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده نخبگان در لرستان افزود: استعدادهای برجسته‌ای در این منطقه وجود دارد که تاکنون تنها بخشی از آن‌ها شکوفا شده و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رشد و بروز کامل این توانمندی‌ها فراهم شود.

طراحی و اجرای برج ۱۲ طبقه برای توسعه فعالیت‌های فناورانه

استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه علم و فناوری، اساتید و نخبگان استان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها تأکید کرد و از طراحی و اجرای پروژه یک برج ۱۲ طبقه با هدف توسعه فعالیت‌های فناورانه خبر داد.

شاهرخی گفت: این اقدام در راستای ایجاد فضای مناسب برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از ایده‌های نوآورانه انجام شده است.

چالش‌های مسیر فعالیت‌های فناورانه

استاندار لرستان یکی از چالش‌های مهم در مسیر فعالیت‌های فناورانه را طولانی و پیچیده بودن فرآیندهای ثبت و کمبود آگاهی در این زمینه دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مشکل ناشی از نبود آموزش و مشاوره کافی است.

شاهرخی بر لزوم ایجاد سیستم‌های حمایتی، ارائه آموزش‌های تخصصی و استقرار مشاوران در کنار نخبگان تأکید کرد تا فرآیندهای ثبت و توسعه شرکت‌ها تسهیل شود.

فعالیت ۲۲۰ شرکت فناور در مراکز رشد و پارک علم و فناوری

شاهرخی با اشاره به وجود پنج مرکز رشد در استان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۲۰ شرکت فناور در این مراکز و پارک علم و فناوری فعالیت دارند و نزدیک به هزار نفر به صورت مستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه فناوری و نوآوری است.