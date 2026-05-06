استاندار لرستان:۲۲۰ شرکت فناور با اشتغال ۱۰۰۰ نفری در استان فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در جریان نشست معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با رؤسای دانشگاهها، مراکز رشد و نخبگان استان، بر حمایت از شرکتهای فناور و تسهیل فعالیتهای دانشبنیان تأکید کرد.
لرستان در مسیر آیندهای قدرتمند با تکیه بر ظرفیتهای نخبگان
شاهرخی با تأکید بر نقش تعیینکننده علم و فناوری در پیشرفت کشور گفت: این استان با تکیه بر ظرفیتهای گسترده نخبگان و توسعه زیرساختهای علمی، مسیر حرکت به سوی آیندهای قدرتمند را با جدیت دنبال میکند و برنامهریزیهای لازم برای حمایت از شرکتهای فناور و تسهیل فعالیتهای دانشبنیان در دستور کار قرار گرفته است.
علم، دانش و پژوهش؛ کلید اقتدار کشور
استاندار لرستان با اشاره به نقش کلیدی علم، دانش و پژوهش در اقتدار کشور اظهار داشت: میزان توجه به این حوزهها یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت هر جامعه محسوب میشود.
شاهرخی با اشاره به ظرفیتهای گسترده نخبگان در لرستان افزود: استعدادهای برجستهای در این منطقه وجود دارد که تاکنون تنها بخشی از آنها شکوفا شده و لازم است با برنامهریزی دقیق، زمینه رشد و بروز کامل این توانمندیها فراهم شود.
طراحی و اجرای برج ۱۲ طبقه برای توسعه فعالیتهای فناورانه
استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان حوزه علم و فناوری، اساتید و نخبگان استان، بر ضرورت تقویت زیرساختها تأکید کرد و از طراحی و اجرای پروژه یک برج ۱۲ طبقه با هدف توسعه فعالیتهای فناورانه خبر داد.
شاهرخی گفت: این اقدام در راستای ایجاد فضای مناسب برای استقرار شرکتهای دانشبنیان و حمایت از ایدههای نوآورانه انجام شده است.
چالشهای مسیر فعالیتهای فناورانه
استاندار لرستان یکی از چالشهای مهم در مسیر فعالیتهای فناورانه را طولانی و پیچیده بودن فرآیندهای ثبت و کمبود آگاهی در این زمینه دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مشکل ناشی از نبود آموزش و مشاوره کافی است.
شاهرخی بر لزوم ایجاد سیستمهای حمایتی، ارائه آموزشهای تخصصی و استقرار مشاوران در کنار نخبگان تأکید کرد تا فرآیندهای ثبت و توسعه شرکتها تسهیل شود.
فعالیت ۲۲۰ شرکت فناور در مراکز رشد و پارک علم و فناوری
شاهرخی با اشاره به وجود پنج مرکز رشد در استان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۲۰ شرکت فناور در این مراکز و پارک علم و فناوری فعالیت دارند و نزدیک به هزار نفر به صورت مستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند که این آمار نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه فناوری و نوآوری است.
