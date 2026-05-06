۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

حضور مردم فشارهای خارجی را خنثی کرد؛ گسترش مقاومت در جهان

ساری - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته و همزمان نشانه‌های روشنی از تغییر معادلات جهانی دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار شامگاه چهارشنبه در اجتماع «اقتدار» شهرستان نکا، با اشاره به نقش تعیین‌کننده مشارکت عمومی در خنثی‌سازی فشارهای خارجی اظهار داشت: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های اجتماعی نشان داده است که فشارهای اعمال‌شده از سوی دشمنان خارجی به اهداف خود دست نیافته و تا حد زیادی بی‌اثر شده است.

وی افزود: این حضور گسترده، نماد انسجام ملی و پایداری اجتماعی است و نقشی مؤثر در تقویت ثبات داخلی و کاهش اثرگذاری تهدیدهای بیرونی ایفا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه هر بعثت، با حرکت، قیام، تکلیف و رسالتی جدید همراه است، تصریح کرد: امتی که به بعثتی جدید دست می‌یابد، در معرض نگاه تاریخ قرار می‌گیرد و همه تاریخ، چشم به نقش‌آفرینی آن امت می‌دوزد.

وی با تأکید بر جایگاه ملت ایران ادامه داد: این ملت، ملتی برگزیده و ممتاز است که در جهاد به روی آن گشوده شده است؛ ملتی که برخلاف برخی مقاطع تاریخی، همچون دوران امیرالمؤمنین(ع) که سپاه آن حضرت در آستانه پیروزی با هجمه‌ها و تفرقه‌ها مواجه شد، امروز با ایستادگی و بصیرت مسیر خود را استمرار بخشیده است.

شریف‌تبار با اشاره به ایام اردیبهشت مقاومت و یاد شهدای خان‌طومان اظهار کرد: اگر در این روزها و شب‌ها، مفهوم مقاومت برای ما معنایی عمیق‌تر یافته است، این معنا را مدیون خون شهدای خان‌طومان هستیم؛ شهدایی که فرهنگ عهد، وفاداری و پایبندی به پیمان را به ما آموختند.

وی ادامه داد: جلوه‌های ایمان واقعی در میان مردم ایران، شهدا و همه مدافعان حریم اهل‌بیت(ع) متبلور شده است و مقام ایمان و دفاع در مسیر حق، ریشه در باورهای عمیق این ملت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردمی که بیش از ۴۷ سال در مکتب انقلاب اسلامی پرورش یافته‌اند، ذلت‌ناپذیری را به‌خوبی آموخته‌اند و امروز نیز، با وجود همه فتنه‌ها و چالش‌ها، شعار «هیهات من‌الذله» را در عرصه عمل محقق ساخته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، رجوع به بیانات و رهنمودهای امام ضروری است و بسیاری از پیش‌بینی‌های حکیمانه آن امام راحل، به وقوع پیوسته است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار افزود: معادلات جهانی در حال دگرگونی است؛ تحولاتی که نشانه‌های آن را می‌توان در انتقال کانون توجه از جهان عرب به شرق، افول جایگاه ایالات متحده آمریکا و روند رو به گسترش جریان مقاومت مشاهده کرد.

وی ادامه داد: جغرافیای مقاومت امروز دیگر محدود به ایران و لبنان نیست، بلکه در کشورهای اروپایی و حتی در آمریکا نیز نشانه‌هایی از آن قابل مشاهده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: مقاومت، رمز پیروزی و مسیری صحیح است که با اتکا به آن، می‌توان مسیر پیشرفت و عزت را با اطمینان طی کرد.

وی در پایان گفت: امروز ما بر سر سفره امنیتی نشسته‌ایم که حاصل ایثار و جانفشانی شهداست و این امنیت، هدیه‌ای است که آنان برای ملت ایران به ارمغان آورده‌اند. ما ملت امام حسین(ع) هستیم؛ ملتی که با تقدیم شهدای خان‌طومان و بیش از ۴۴۲ شهید شهرستان نکا، وفاداری خود را به آرمان‌ها و ارزش‌ها به اثبات رسانده است.

کد مطلب 6822499

