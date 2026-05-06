به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ریاحی فرماندار شهرستان سامان، در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با تأمین قیر رایگان از سوی سازمان بسیج سازندگی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۵ کیلومتر جاده آسفالته در سطح استان چهارمحال و بختیاری احداث شده که شامل جاده‌های بین مزارع، روستایی و مسیرهای منتهی به گلزار شهدا است.

حجت‌الله ریاحی افزود: سهم شهرستان سامان از این میزان، بیش از ۶۵ کیلومتر جاده بین مزارع بوده که امروز بخشی از آن به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، سرهنگ پاسدار هوشنگ فولادی، مسئول سازمان بسیج سازندگی چهارمحال و بختیاری، نیز با تأکید بر نقش این نهاد در توسعه زیرساخت‌های روستایی گفت: اجرای این پروژه‌ها با هدف تسهیل تردد، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان محلی صورت گرفته و روند آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

همچنین رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی عمان سامانی، با اشاره به مشکلات پیشین جاده‌های بین مزارع بیان کرد: پیش از اجرای این طرح، گرد و خاک و دشواری تردد برای حدود ۳ هزار بهره‌بردار در اراضی به وسعت ۱۶۰۰ هکتار از چالش‌های جدی منطقه بود.

مهرداد قطره سامانی افزود: با همکاری بسیج سازندگی، بخشی از این مشکلات برطرف شده و در فاز نخست، آسفالت مسیرهای مزرعه «شریف یک» به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه تاکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار از محل همیاری و مشارکت بسیج سازندگی تأمین شده و برنامه‌ریزی شده است تا ۴۲ کیلومتر باقی‌مانده از مسیرهای بین مزارع نیز در آینده نزدیک آسفالت شود.

قطره سامانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، شرایط برای فعالیت کشاورزان بهبود یافته و سال زراعی پیش‌رو با تولیدی پربار همراه باشد.

لازم به ذکر است؛ طرح بسیج سازندگی حاصل اندیشه والای رهبر شهیدمان حضرت امام سیدعلی خامنه ای است که در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۷۸ توسط معظم له به منظور هویت بخشیدن و شخصیت دادن به جوانان و برنامه ریزی جهت مشارکت دادن آنان در سازندگی و توسعه عرصه های عمرانی ، کشاورزی و منابع طبیعی روستاها و مناطق محروم با همکاری مشترک وزارت جهاد کشاورزی و نیروی مقاومت بسیج اعلام کردند .