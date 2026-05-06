راجی: قدرت دفاعی ایران نماد خودباوری و پیشرفت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی شهر بجنورد در میدان شهید با اشاره به شرایط ویژه کنونی، این مقطع را یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و گفت: خداوند بر ملت ایران منت گذاشته که بخشی از حیات این ملت در دورانی رقم بخورد که نشانه‌های آشکار نصرت الهی قابل مشاهده است و نسل‌های گذشته تنها روایت‌هایی از این نصرت‌ را در تاریخ انبیا و اولیای الهی می‌شنیدند، اما امروز ملت ایران این حقیقت را با چشم خود مشاهده می‌کند.

حجت الاسلام راجی با تأکید بر جایگاه رهبری در هدایت ملت ایران، اظهار کرد: اگر امروز ملت ایران شجاع است، این شجاعت ریشه در الگوهای بزرگ خود دارد. اگر ملت بصیرت دارد، اگر روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در جامعه زنده است، همه این‌ها حاصل تربیت مکتبی است که بر مبنای ایمان، مقاومت و ولایت شکل گرفته است.

وی افزود:ملت ایران در سایه رهبری دینی و انقلابی توانسته است از پیچیده‌ترین بحران‌ها عبور کند و این تجربه تاریخی، سرمایه‌ای عظیم برای آینده کشور محسوب می‌شود.

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء در ادامه، با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و عبور بنی‌اسرائیل از دریا، تصریح کرد: در آن لحظه تاریخی، همه ظواهر نشان از بن‌بست داشت؛ پیش رو دریا و پشت سر سپاه فرعون. اما ایمان حضرت موسی(ع) به وعده الهی، زمینه‌ساز معجزه‌ای شد که تاریخ را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نبرد طالوت و جالوت گفت: در آن نبرد نیز سپاه حق از نظر ظاهری در موضع ضعف قرار داشت، اما ایمان و اراده الهی ورق را برگرداند. امروز نیز در مواجهه با قدرت‌های بزرگ جهانی، ملت ایران در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با اتکا به همین سنت الهی، مسیر پیروزی را طی کند.

حجت الاسلام راجی با اشاره به بحث دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان در طول سال‌های گذشته تلاش کردند با تحریم، فشار و محدودسازی، مانع پیشرفت‌های دفاعی ایران شوند، اما امروز توان بازدارندگی کشور به مرحله‌ای رسیده که پیچیده‌ترین سامانه‌های دفاعی را پشت سر می‌گذارد

وی با اشاره به فناوری‌های پیشرفته دفاعی کشور گفت: این دستاوردها نتیجه سال‌ها مجاهدت علمی، اتکا به ظرفیت داخلی و عبور هوشمندانه از محدودیت‌هاست. امروز توان دفاعی ایران نشان‌دهنده بلوغ علمی و صنعتی کشور در عرصه راهبردی است.

وی تأکید کرد: قدرت دفاعی جمهوری اسلامی صرفاً یک توان نظامی نیست، بلکه نماد اراده ملی و خودباوری ایرانیان است.

حجت الاسلام راجی در ادامه به بازتاب تحولات اخیر در رسانه‌ها و محافل تحلیلی جهان اشاره کرد و گفت: برخی تحلیلگران برجسته بین‌المللی اذعان کرده‌اند که تحولات اخیر، جایگاه ایران را در معادلات قدرت جهانی ارتقا داده است.

وی افزود: در برخی گزارش‌ها از شکل‌گیری ترتیبات جدید قدرت در جهان سخن گفته شده که در آن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار مطرح است. این موضوع نشان می‌دهد معادلات سنتی در حال دگرگونی است

مدیر اندیشکده سعداء با اشاره به تلاش دشمنان در عرصه رسانه، هشدار داد: وقتی یک جریان در میدان‌های دیگر با ناکامی مواجه می‌شود، تمرکز خود را بر جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی در این جنگ، ایجاد تردید، ناامیدی و اختلال در تحلیل افکار عمومی است. از همین رو، ملت ایران باید با بصیرت و آگاهی، روایت‌های مستند و دقیق را از فضاسازی‌های تبلیغاتی تفکیک کند.

حجت الاسلام راجی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه‌ای و موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و آن را یکی از نقاط راهبردی تأثیرگذار در معادلات امنیتی جهان دانست.

وی اظهار کرد: هرگونه تحول در این منطقه، پیامدهایی فراتر از جغرافیای خلیج فارس دارد و می‌تواند بر اقتصاد و امنیت جهانی اثرگذار باشد.

او تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اشراف راهبردی بر این منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی دارد.

حجت‌الاسلام راجی با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حساس، گفت: هیچ پیروزی بزرگی بدون حضور مردم محقق نمی‌شود. آنچه امروز قدرت ملی ایران را تثبیت کرده، پیوند میان ایمان مردم، بصیرت اجتماعی و انسجام ملی است.

وی تصریح کرد: آینده متعلق به ملت‌هایی است که در برابر فشارها ایستادگی می‌کنند و با امید، آگاهی و انسجام، مسیر خود را ادامه می‌دهند.

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء در پایان تأکید کرد: تحولات کنونی می‌تواند مقدمه‌ساز تغییرات عمیق در نظم جهانی باشد و ملت ایران با حفظ هوشیاری، وحدت و اعتماد به وعده‌های الهی، قادر خواهد بود نقش تاریخی خود را در این تحولات ایفا کند.