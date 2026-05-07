به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی نعیمی عصر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: بسیج سازندگی نماد خدمت صادقانه و جهاد در مسیر آبادانی کشور است.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی افزود: در راستای محرومیتزدایی، ۱۴۰۰ فعالیت جهادی با حضور گروههای جهادی بسیج در مناطق کمبرخوردار استان و مناطق آسیبدیده از جنگ در استان تهران برگزار میشود.
نعیمی تصریح کرد: به منظور تقویت زیرساختهای اقتصادی، بیش از ۴۰۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی با هدف اشتغالزایی خرد افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی نیز با هدف توانمندسازی اقتصادی خانوارهای کمبرخوردار در دستور کار اجرا میباشد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی خاطرنشان کرد: عملیات احداث و بهرهبرداری از پروژههای محرومیتزدایی شامل گابیونبندی، کانال آب بتنی، جاده بین مزارع و مسکن محرومین برای حمایت از کشاورزان و مردم مناطق محروم در حال اجراست.
نعیمی در پایان گفت: در قالب نهضت کمک به ازدواج آسان، ۶۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان و دامادهای نیازمند اهدا خواهد شد.
