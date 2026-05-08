به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که این جنبش در حال انجام تماس‌های مستمر با میانجی‌ها به ‌ویژه مصر درباره چارچوب کلی مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه است.

سخنگوی حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان بر مطرح کردن موضوع خلع سلاح مقاومت پیش از ورود به سایر مراحل توافق پافشاری می‌کند، بدون آنکه هیچ تضمینی ارائه دهد.

وی افزود که مشروط کردن اجرای سایر مراحل توافق به موضوع خلع سلاح، مغایر با طرح ارائه ‌شده از سوی دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا و توافقات صورت ‌گرفته است و این رویکرد در راستای موضع رژیم صهیونیستی برای تخریب توافق موجود قرار دارد.

سخنگوی حماس تصریح کرد که آنچه باید انجام شود، اجرای کامل مرحله نخست طبق مفاد توافق و سپس ورود به مذاکرات مربوط به مرحله دوم است.

قاسم گفت که حماس به تعهدات مرحله نخست پایبند بوده، اما رژیم صهیونیستی از اجرای تعهدات خود سر باز زده و به حملاتش ادامه داده است؛ حملاتی که تاکنون به شهادت ۸۴۶ فلسطینی و زخمی شدن ۲۴۱۸ نفر منجر شده است.

وی افزود که با وجود اعلام آغاز مرحله دوم از سوی ترامپ در اواسط ژانویه گذشته و تصویب آن در قالب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، رژیم صهیونیستی همچنان از اجرای مفاد آن خودداری می‌کند.

قاسم همچنین تاکید کرد که حماس به توافق آتش‌بس پایبند است و به صورت روزانه موارد نقض توافق از سوی رژیم صهیونیستی را به اطلاع میانجی‌ها و طرف‌های مرتبط می‌رساند.

وی رژیم صهیونیستی را متهم کرد که با جا به ‌جا کردن «خط زرد» به سمت غرب، در حال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک غزه است؛ اقدامی که برخلاف نقشه‌هایی است که ترامپ منتشر کرده بود.

سخنگوی حماس افزود که تغییر این خط با کوچ اجباری فلسطینیان، بمباران، کشتار و تخریب روزانه همراه شده و از میانجی‌ها خواست برای متوقف کردن این نقض‌ها و وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای توافق، موضعی جدی اتخاذ کنند.

حازم قاسم همچنین درباره شهادت «عزام الحیه» فرزند «خلیل الحیه» رئیس حماس در غزه گفت که هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام، فشار بر هیئت مذاکره‌ کننده حماس در قاهره و تلاش برای امتیازگیری سیاسی در جریان مذاکرات است.

وی تاکید کرد که این سیاست که پیش‌تر نیز از سوی رژیم صهیونیستی به کار گرفته شده، هرگز نخواهد توانست مقاومت و رهبری حماس را وادار به عقب‌نشینی کند.