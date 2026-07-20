خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش (عالی‌ترین مقام) و جانشین شهید یحیی السنوار خبر داد.

جنبش حماس با برگزاری دور دوم انتخابات داخلی، به پیچیده‌ترین و حساس‌ترین جدال انتخاباتی خود در سال‌های اخیر پایان داد وجانشین شهید «یحیی سنوار» را مشخص کرد.

در دور نخست این انتخابات مخفیانه، هیچ‌یک از دو نامزد اصلی یعنی «خالد مشعل» و «خلیل الحیه» نتوانسته بودند اکثریت مطلق آرا ۵۰ درصد به علاوه یک رای مجلس شورا را کسب کنند و به همین دلیل کار به دور دوم کشیده شده بود.

رئیس جدید، جانشین شورای مدیریت موقت به ریاست محمد درویش خواهد شد که پس از ترور سنوار در اکتبر ۲۰۲۴ هدایت جنبش را بر عهده داشت.

رهبر آینده حماس با چالش‌های سختی از جمله مدیریت مذاکرات جنگ، بازسازی ائتلاف‌های منطقه‌ای، تعیین تکلیف مقر دفتر سیاسی پس از هدف قرار گرفتن مقر دوحه توسط اسرائیل و همچنین تهدید مستقیم به ترور از سوی تل‌آویو روبرو خواهد بود.

خلیل الحیه؛ از استادی علوم حدیث تا ریاست دفتر سیاسی حماس

خلیل الحیه، مشهور به «ابواسامه»، پنجم نوامبر ۱۹۶۰ در شهر غزه و در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. او پس از پایان تحصیلات مقدماتی، مدرک کارشناسی خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه اسلامی غزه دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه اردن شد و مدرک کارشناسی ارشد گرفت. الحیه در ادامه، تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکتری در رشته علوم حدیث ادامه داد. او در آغاز فعالیت حرفه‌ای خود به تدریس و فعالیت‌های دانشگاهی مشغول بود و مدتی نیز مسئولیت‌هایی در دانشگاه اسلامی غزه برعهده داشت.

الحیه از سال‌های نخست تأسیس حماس در اواخر دهه ۱۹۸۰ به این جنبش پیوست و به‌ تدریج در ساختارهای سیاسی و تشکیلاتی آن ارتقا یافت. وی در انتخابات سال ۲۰۰۶ به‌ عنوان نماینده شهر غزه وارد مجلس قانون‌گذاری فلسطین شد و پس از آن، مسئولیت‌هایی از جمله عضویت در دفتر سیاسی حماس، معاونت رئیس جنبش در نوار غزه و مدیریت برخی پرونده‌های سیاسی و منطقه‌ای را برعهده گرفت.

پس از شهادت شماری از رهبران ارشد حماس، از جمله شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار و شهید محمد ضیف، الحیه به یکی از محوری‌ترین چهره‌های رهبری جمعی این جنبش تبدیل شد. نام او به‌ ویژه با مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا گره خورده است. الحیه ریاست هیئت‌های مذاکره‌ کننده حماس را در گفتگوهای غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی برعهده داشته و با میانجیان قطری، مصری و طرف‌های بین‌المللی در ارتباط بوده است. او در این مذاکرات به حفظ مواضع اصلی مقاومت و در عین حال، مدیریت پیچیده پرونده‌های سیاسی شهرت یافته است.

زندگی شخصی رئیس جدید حماس نیز با فقدان‌ها و مصیبت‌های سنگینی همراه بوده است. الحیه در حملات مختلف رژیم صهیونیستی چهار فرزند، شماری از نوه‌ها و تعداد زیادی از بستگانش را از دست داده است. در حمله‌ای در سال ۲۰۰۷ چند نفر از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسیدند. فرزندش حمزه در سال ۲۰۰۸ شهید شد و در جنگ سال ۲۰۱۴ نیز فرزند بزرگش اسامه، همسر او و سه فرزندشان در بمباران خانه خانواده الحیه به شهادت رسیدند.

در نهم سپتامبر ۲۰۲۵، الحیه از حمله رژیم صهیونیستی به محل حضور هیئت مذاکره‌ کننده حماس در دوحه جان سالم به‌ در برد، اما فرزندش همام، مدیر دفترش و تعدادی از همراهان او به شهادت رسیدند. در مه ۲۰۲۶ نیز فرزند دیگرش، عزام، در حمله‌ای به نوار غزه شهید شد.

به همین دلیل، از الحیه در میان فلسطینیان به‌ عنوان رهبری یاد می‌شود که درد و رنج مردم خود را از نزدیک تجربه کرده و حضور در رأس جنبش را نه یک امتیاز سیاسی، بلکه مسیری آمیخته با فقدان، مقاومت و فداکاری می‌داند.