به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی نیازمند شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی آستارا، با گرامیداشت یاد شهید مطهری و شهدای عقیدتی سیاسی سپاه، اظهار کرد: شهید مطهری و داماد ایشان، شهید علی لاریجانی، الگوهای ماندگار مجاهدت علمی و دفاع از انقلاب هستند و نام آنان در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.
وی با اشاره به مظلومیت شهدای عقیدتی سیاسی در جنگ دوازدهروزه و نیز شهدای نمایندگی ولیفقیه در سپاه، افزود: این ستارگان درخشان، سرمایههای ماندگار ایران اسلامیاند و یاد آنان باید بیش از گذشته در جامعه بازگو شود.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی گیلان با بیان اینکه دشمنان ایران هر روز نقشههای جدیدی طراحی میکنند، افزود: امروز شاهدیم که بسیاری از تهدیدها و بلوفهای مقامات آمریکایی، از جمله اظهارات اخیر ترامپ، ظرف چند ساعت بیاثر میشود و حتی به تهدیدی برای خود آنان تبدیل میگردد.
وی با اشاره به تحولات منطقهای افزود: در اروپا نیز ملتهایی مانند اسپانیا در دفاع از ایران و فلسطین مواضع قابل توجهی اتخاذ کردهاند؛ گویی ریشههای تاریخی تمدن اندلس دوباره بروز یافته است.
نیازمند با اشاره به تحولات لبنان و عملکرد حزبالله گفت: پهپادهای جدید مقاومت، رژیم صهیونیستی را با چالش جدی مواجه کرده و این رژیم با وجود حمایت برخی عناصر داخلی لبنان، نتوانسته به اهداف خود برسد.
هشدار درباره فشار اقتصادی و ضرورت مطالبهگری مردم
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی گیلان با تأکید بر اینکه دشمن در ماههای اخیر تمرکز ویژهای بر فشار اقتصادی داشته است، گفت: نوسانات ارز و طلا، ساده و طبیعی نیست و بخشی از آن ناشی از برنامهریزی دشمن است. در حالی که خود آمریکا و متحدانش با بحرانهای اقتصادی جدی مواجهاند، تلاش میکنند این فشار را به ایران منتقل کنند.
وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی افزود: مردم باید از مسئولان، بهویژه قوه قضائیه، برخورد محسوس و قاطع با محتکران، دلالان و سودجویان را مطالبه کنند. این مطالبه مردمی باید جدی و مستمر باشد.
سرهنگ نیازمند برخی رسانههای معاند و جریانهای وابسته را متهم کرد که با تیترهای جهتدار، گرانیها را به مقاومت نسبت میدهند و تلاش میکنند مردم را نسبت به حاکمیت بیاعتماد کنند.
لزوم حفظ وحدت و تقویت تابآوری اجتماعی
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی گیلان با اشاره به تلاش رسانههای خارجی برای ایجاد دوگانهسازی و اختلافافکنی، گفت: سناریوهای متعددی طی هفتههای اخیر طراحی شده تا میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد شود، اما هوشیاری ملت اجازه تحقق این اهداف را نمیدهد.
وی با تأکید بر اینکه مسیر مقاومت باید با ایمان و استقامت ادامه یابد، افزود: همانگونه که در حوادث طبس و دیگر مقاطع تاریخی، امداد الهی نصیب ملت ایران شد، امروز نیز با توکل و وحدت، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
نیازمند در پایان با اشاره به جایگاه شهدا و فرماندهان فقید انقلاب، گفت: اقتدار امروز ایران حاصل مجاهدت مردانی است که مطیع ولایت، اهل توسل و پایبند به ارزشهای عاشورایی بودند و یاد آنان همچنان الهامبخش ملت است.
