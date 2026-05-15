به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن نیازمند شامگاه جمعه باحضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهیدنائینی با اشاره به حضور حماسی مستمر مردم، اظهار کرد: بعثت مردمی که در بیش از ۷۰ شب با حضور خود در اقصی نقاط کشور شکل گرفته، ریشه در ایمان، استقامت و رشدی دارد که بر پایه نزول قرآن و برگرفته از اسلام ناب است.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان افزود: این روند تربیتی طی سال‌های پس از زعامت رهبر شهید در نظام جمهوری اسلامی،جامعه را به نقطه‌ای از رشد و بلوغ رسانده که مردم نسبت به شناخت دشمن و نقشه‌های آنان آگاه شده‌اند.

وی با اشاره به فرمایش امام شهید مبنی بر لزوم تعظیم در برابر این مردم تصریح کرد: افرادی که مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به میدان اجتماع طی می‌کنند و بعضاً زمان‌های طولانی پرچم‌گردانی دارند و با اراده در حاشیه برنامه‌ها حضور می‌یابند، شایسته تعظیم هستند.



دانش‌آموزان، پیشگامان نسل ظهور در «پاتوق نوجوان مبارز»

سرهنگ نیازمند با بیان اینکه دانش‌آموزان به عنوان قشری مهم در این بعثت نقش‌آفرین هستند، به فعالیت‌های «پاتوق نوجوان مبارز» اشاره کرد و گفت: این عملیات با ۲۴ پاتوق فعال در سراسر استان، محور اصلی فعالیت نوجوانان است.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان در این پاتوق‌ها هر شب گرد هم می‌آیند، به گفتگو می‌پردازند، آخرین مباحث روز را می‌شنوند و آموزش‌هایی نظیر امداد و نجات و کار با سلاح را فرا می‌گیرند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور نقش آفرین دانش آموزان از ۲۰ فروردین، گفت: اجرای رجزخوانی، سرود، نگارش دل‌نوشته و مشارکت در ایست و بازرسی‌ها توسط بیش از هزار دانش‌آموز در بخش‌ها و شهرهای مختلف استان می‌شود.

وی ادامه داد: دانش آموزان در «پاتوق نوجوان مبارز» باحضور دانش آموزان سازمان دانش آموزی ،اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی و پشتیبانی جبهه فرهنگی با محوریت بسیج دانش آموزی در حال فعالیت است.



رسانه‌ها، روایتگران اول اقتدار و اتحاد ملی

سرهنگ نیازمند از نقش آفرینی رسانه‌ها در انعکاس این حماسه گفت و اظهار کرد: اصحاب رسانه با مشخص کردن سوژه‌های ناب، تلاش می‌کنند روایت اول، اقتدار، حضور، اتحاد و پیروزی را به خوبی مطرح کرده و مردم را نسبت به این حوزه‌ها آشنا سازند.

وی چالش رسانه‌ای با دشمنان را یکی از بهترین عرصه‌های مقابله دانست و افزود: معرفی و انعکاس ابعاد مختلف این حرکت مردمی،حماسه عظیم و روایت حضور از کودک و نوجوان گرفته تا زن و مرد، پیر و جوان ضروری است.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با قدردانی از اتحاد مقدس شکل‌گرفته و بعثتی که در مردم به وجود آمده، گفت: این نسل، نسلی خلاق و قدرتمند است که با آمادگی وارد میدان شده و شاهد نقش‌آفرینی بیشتر دانش‌آموزان به همراه خانواده‌هایشان در تمدن‌سازی ایران اسلامی خواهیم بود تا پرچم را به دست صاحب اصلی آن برسانیم.