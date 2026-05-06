مردم تولیدکننده اصلی قدرت به عنوان پشتیبان برای میدان و دیپلماسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب از ۳۷ سال گذشته پیشبینی تحمیل جنگ آمریکا علیه ایران را کرده بودند، اظهار کرد: ازاینرو امام شهید حفظ انقلاب را واجب میدانستند و بنا را بر ساختن ایران قوی گذاشته بودند.
وی با تأکید بر اینکه طبق فرمایش امام شهید مردم برای دفاع از انقلاب و ایران مبعوث شدهاند، ادامه داد: مردم بدانید این مواجهه شما با جنگ، موجب حیرت و تعجب دنیا شده است.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه رئیسجمهور متوهم آمریکا خواهان تسلیم ایران بود، افزود: اما امام شهید مانند امام راحل به دلیل ایمان به خدا، خطاب به مردم و نیروهای مسلح خود فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و اگر از اول انقلاب رؤسای جمهور قبلی آمریکا نتوانستند، این رئیسجمهور هم نخواهد توانست.
سردار جوانی با بیان اینکه آمریکا زورآزماییاش را انجام میدهد، همه توانش را به میدان میآورد و نهایتاً شکست خواهد خورد، افزود: اگر کسی بناست تسلیم شود، این ترامپ است که باید تسلیم اراده ملت ایران شود. امروز عصبانیت اصلی دشمن و ترامپ از مردم بابصیر و هوشیار ایران است.
سردار جوانی با تأکید بر اینکه آمریکا در نحوه پایاندادن به جنگ گیر افتاده است، چون به سد محکم مردم ایران برخورد کرده است، ادامه داد: اگر مردم ایران را میشناخت چنین اشتباهی نمیکرد و هنوز هم نمیشناسد چون باز هم صحبت از تسلیم میکند.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه خداوند راه پیروزی را به روی مردم ایران باز و راه تسلط اجنبی را بر آنها بسته است، تصریح کرد: ازاینرو است که بیش از ۶۰ روز است که مردم در خیابان هستند که این حضور سوخت موشکهای نیروهای مسلح است.
وی اجتماعات مردمی را مایه مباهات دانست و تأکید کرد: مردم با عملکردن به وظایف خود، نصرت الهی را هم شامل حال خود خواهند کرد.
سردار جوانی با بیان اینکه خداوند راه تسلط آمریکا بر مردم ایران را بسته است، ادامه داد: هر اقدامی توسط آمریکا علیه ملت ایران، منجر به شکست خود آنها خواهد شد.
معاون سیاسی سپاه با اشاره به اینکه ملت ایران برخلاف دیگر ملتها بعد از حمله نظامی قوی شده است، ادامه داد: این قویشدن برای دهها سال امنیت این کشور را تضمین خواهد کرد، چرا که این جنگ مولفههای قدرت ایران را تقویت کرد که نمونه آن تسلط بر تنگه هرمز است.
وی با بیان اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب، تنگه هرمز موهبت و نعمت برای ملت ایران و منطقه و مورد طمع دشمنان است، افزود: آمریکاییها باید از این منطقه بروند و زبان ما با آنها همان زبان خودشان با دیگر ملتها خواهد بود.
سردار جوانی به آسیبهای وارد شده به پایگاههای آمریکا در منطقه اشاره کرد و افزود: از این به بعد دشمنان در این منطقه جایی ندارند مگر در قعر آبهای خلیجفارس، لذا ایران با ایستادگی در مقابل دشمن آمریکایی_صهیونیستی تبدیل به چهارمین قدرت جهانی شده است و پاسخ همه ظلمهای استکبار را به بهانههای مختلف علیه خود خواهد داد.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه از این به بعد ایران هر تحریمکنندهای را تحریم خواهد کرد لذا از این به بعد نیازی به مذاکره نخواهیم داشت، افزود: از این به بعد اگر مذاکرهای هم باشد برای مطالبه و احقاق حقوق ملت ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، رهبر جوان پرچم انقلاب را حفظ میکنند و با زمینهسازی ظهور، پرچم را به صاحب اصلی آن تحویل خواهند داد، ادامه داد: رزمندگان نیاز به دعا دارند و این دعاها پیروزی را نصیب مردم خواهد کرد.
