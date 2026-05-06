مراسم تجلیل از بانوان معلم تیپ مستقل تربت حیدریه 

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه مراسم تجلیل از معلمان ارتش تربت حیدریه با حضور سرهنگ ستاد تیپ مستقل ۱۷۷ تربت حیدریه، مدیر آموزش پرورش و معاونین در محل تالار تیپ برگزار شد.

سرهنگ محمد رضا داودی کیا، فرمانده تیپ مستقل ۱۷۷ شهید محمد جعفر نصر اصفهانی در این مراسم، ضمن تبریک روز معلم اظهار کرد: استادان و معلمان در این برهه از زمان مسئولیت بسیار سنگینی دارند، از این رو وظیفه آنها در این زمینه بسیار خطیر است و باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشید تا شاهد رشدی روز افزون در حوزه های علمی باشیم.

فرمانده تیپ مستقل ۱۷۷ شهید محمد جعفر نصر اصفهانی خطاب به معلمان گفت: همدلی و صداقت، رکن اصلی شما معلمان است، که باعث دستیابی به موفقیت می ‍شود و این همدلی می‌تواند نقطه مشترک شما عزیزان برای ساخت کشوری علمی و موفق باشد.

وی خاطر نشان کرد: معلمان، مروجین عرصه تعلیم و تربیت و اشاعه کنندگان فرهنگ انقلابی هستند، کسانی که وجود آنان باعث دلگرمی و ارتقاء رتبه علمی کشور است و بهره‍مندی از تجربیات آنان می‍ تواند ثمره ارزشمندی برای هر شخص داشته باشد.

داوودی کیا تصریح کرد: امروز یکی از حربه‌های دشمنان کم فروغ نشان دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این توطئه‌ها همچون ماری زهر آلود هستند که در بین جوامع اسلامی رخنه می‌کنند، پس یکی از مهم‌ترین راه های مقابله با این گونه تهدیدات و تهاجمات فرهنگی دستیابی به علوم روشن بینی و بصیرت افزا است علومی که منشا آن حقیقت و راستی و مروج آن معلمان هستند

فرمانده تیپ مستقل ۱۷۷ شهید محمد جعفر نصر اصفهانی افزود: شما خانواده‌های محترم کارکنان نقش موثری در ارتقای روحیه و توان عملیاتی کارکنان ایفا می‌کنید؛ چرا که در غیاب همکاران عزیز ما به علت اجرای مأموریت‌های مرزی، این شما هستید که همه سختی‌ها و مسئولیت‌های سنگین زندگی را به دوش می‌کشید. از این جهت ما وظیفه خود می‌دانیم که قدردان این مجاهدت و همراهی باشیم و شما علاوه بر شغل معلمی، فرزندان و فعالیت های زندگی را در غیاب همسران به دوش می‌کشید.