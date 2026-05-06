به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلمحمدی عصر چهارشنبه در نشست خبری را اصحاب رسانه شهرستان سرخس از توسعه فضای آموزشی این شهرستان در سال تحصیلی جدید خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش سرخس با اشاره به مهمترین مسائل حوزه آموزش در شهرستان اظهار کرد: عدالت آموزشی، بهبود معیشت معلمان و ساماندهی فضای مجازی آموزشی از مهمترین موضوعات فعلی در شهرستان سرخس است که با تدابیر دولت و نگاه ویژه مجید بیکی نماینده عالی دولت در شهرستان، انشاءالله بهزودی مرتفع خواهد شد.
وی با تأکید بر برنامهریزیهای انجامشده برای سال تحصیلی آینده افزود: خانوادهها و دانشآموزان عزیز هیچگونه دغدغهای در خصوص ثبتنام نداشته باشند؛ چراکه با حمایت دولت و مشارکت خیرین استانی و شهرستانی، بیش از ۳۶ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی شهرستان افزوده خواهد شد.
گل محمدی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان است.
نظر شما