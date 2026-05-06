  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

۳۶ کلاس درس به ظرفیت آموزشی سرخس افزوده می‌شود

۳۶ کلاس درس به ظرفیت آموزشی سرخس افزوده می‌شود

سرخس- مدیر آموزش و پرورش سرخس گفت: با حمایت دولت و مشارکت خیرین استانی و شهرستانی، بیش از ۳۶ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی سرخس افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گل‌محمدی عصر چهارشنبه در نشست خبری را اصحاب رسانه شهرستان سرخس از توسعه فضای آموزشی این شهرستان در سال تحصیلی جدید خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش سرخس با اشاره به مهم‌ترین مسائل حوزه آموزش در شهرستان اظهار کرد: عدالت آموزشی، بهبود معیشت معلمان و ساماندهی فضای مجازی آموزشی از مهم‌ترین موضوعات فعلی در شهرستان سرخس است که با تدابیر دولت و نگاه ویژه مجید بیکی نماینده عالی دولت در شهرستان، ان‌شاءالله به‌زودی مرتفع خواهد شد.

وی با تأکید بر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال تحصیلی آینده افزود: خانواده‌ها و دانش‌آموزان عزیز هیچ‌گونه دغدغه‌ای در خصوص ثبت‌نام نداشته باشند؛ چراکه با حمایت دولت و مشارکت خیرین استانی و شهرستانی، بیش از ۳۶ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی شهرستان افزوده خواهد شد.

گل محمدی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان است.

کد مطلب 6822460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها