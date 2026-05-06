به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی، اظهار کرد: با شروع فصل بهار و بارندگی‌های فصلی در دامنه‌های کوهستانی، به‌ویژه مناطق باغی و روستایی، انواع قارچ‌های خودرو رشد می‌کنند که از نظر ظاهری شباهت زیادی به قارچ‌های خوراکی دارند. همین شباهت موجب می‌شود برخی خانواده‌ها و به‌خصوص کودکان اقدام به مصرف آنها کنند و هرسال تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار مسمومیت می‌شوند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:مصرف این قارچ‌ها می‌تواند باعث تهوع، استفراغ، دل‌درد و سایر علائم گوارشی شود و در برخی موارد حتی به نارسایی کبدی و مرگ منتهی شود.

وی با اشاره به افزایش مصرف قارچ‌های موسوم به مجیک ماشروم در میان برخی جوانان گفت: این ماده محرک، موجب بروز اختلالات روانی، توهم، تشنج، رفتار‌های غیرطبیعی و حتی آسیب رساندن به خود و دیگران می‌شود.

یزدانی ادامه داد: اختلالات روانی ناشی از مصرف این مواد ممکن است غیرقابل پیش‌بینی، شدید و کنترل‌ناپذیر باشد و حتی ماه‌ها یا سال‌ها بعد به شکل ناگهانی ظاهر شود.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: با توجه به خطرات جدی و عوارض مرگبار مسمومیت با قارچ، توصیه می‌کنیم فقط از قارچ‌های خوراکی تولیدشده در کارخانه‌های معتبر استفاده کنید و از مصرف هرگونه قارچ خودرو در طبیعت خودداری نمایید.