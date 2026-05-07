به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر درباره اقداماتی که پیش از اعزام حجاج به سرزمین وحی انجام شده است، گفت: هلالاحمر اقدامات خود را در زمینه حج تمتع بعد از مهرماه سال گذشته آغاز کرد. پیشبینی ما درباره اعزام حجاج قبل از جنگ تحمیلی سوم، چیزی حدود حداقل ۸۰ هزار زائر بود. بر این اساس هموطنان ثبت نام کردند، معاینات زائران انجام و برآوردهای اولیه از نظر تامین دارو، تجهیزات پزشکی و حتی مشخص کردن کادر درمان انجام شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه وقوع جنگ تحمیلی سوم و حملات ظالمانه دشمن آمریکایی-صهیونی به کشورمان، مسئولان سازمان حج و زیارت را به این تصمیم رساند که حداقل ۳۰ هزار نفر عازم سفر حج شوند، افزود: در جلسات کارشناسی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج با مرکز پزشکی حج و زیارت دستورالعملهایی مبنی بر اولویت اعزام حجاج و مدیریت ایاب و ذهاب در صورت قطع پروازها گرفته شد. بر این اساس مجددا غربالگری کامل را از لحاظ سلامت جسمی برای زائران انجام دادیم و پرونده معاینات حجاج به طور کامل بسته شد.
وی با اشاره به اینکه دارو و تجهیزاتی که برای این تعداد از زائران لازم بود و حتی بیش از آن را به کشور عربستان ارسال کردیم، ادامه داد: در مدینه منوره ۲ پلیکلینیک با مجوزهای رسمی از وزارت صحه عربستان داریم و هم اکنون همکاران ما در آنجا مشغول خدمترسانی هستند. گروهی که از جمعیت هلالاحمر به عنوان داوطلب عازم حج میشوند شامل پزشکان مجموعه، پزشکان متخصص، کادر پرستاری، امداد و نجات و کل نیروهایی است که برای اداره یک پلیکلینیک تخصصی، درمانگاههای تخصصی، بیمارستانهای سیار و بیمارستانهایی که در مکه قرار دارند، مورد نیاز است. مجموعا برای این تعداد زائر ۱۸۶ نفر را اعزام میکنیم.
کولیوند با بیان اینکه در حال حاضر ۲ درمانگاه ما در مدینه فعال است، افزود: علاوه بر بحث بیماری و درمان، موضوع سلامت، بهداشت، مدیریت بیماریهای واگیر، نظارت بر بهداشت محیط و تهیه و پخت و توزیع غذا هم یکی از وظایفی است که هلالاحمر با کمک متخصصان انجام میدهد.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی خوبی با جمعیت هلالاحمر عربستان و وزارت بهداشت این کشور داشتهایم و امکان استفاده از بیمارستانهای تخصصی آنها را داریم، گفت: در مسیر مدینه تا مکه کادر پزشکی هلالاحمر زوار را همراهی خواهند کرد. در مکه ۵ درمانگاه تخصصی و یک بیمارستان با بخشهای اورژانس، بستری، کلینیکهای تخصصی، آزمایشگاه و رادیولوژی داریم که قادر است کلینیکهای اقماری ما را پشتیبانی کند.
کولیوند با اشاره به ارائه خدمات پزشکی به صورت سیار در سفر حج گفت: در عرفات یک بیمارستان و چند درمانگاه سیار، در مشعر دو واحد سیار درمانی و در منا هم بیمارستان سیار داریم تا در صورت نیاز، دسترسی زائران به کمکهای درمانی تسهیل شود.
رئیس جمعیت هلالاحمر درباره داروهای ممنوعه سفر حج و افرادی که داروهای خاص مصرف میکنند، تاکید کرد: همه این موارد در کلاسهای آموزشی به زائران گفته میشود. افراد دارای دیابت، فشار خون و بیماریهای خاص دیگر لازم است در سفر حج به میزان نیاز، دارو همراه خود داشته باشند و اگر هم با کمبود دارو مواجه شدند همکاران ما در هلالاحمر به آنها کمک میکنند و جای هیچگونه نگرانی نیست. حتی بیماران دیالیزی درمانهای لازم را به موقع دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه برخی داروها در کشور عربستان ممنوعیت دارد و گاهی همراه داشتن آنها جرم است، افزود: داروهای آرامبخش، مخدر و کدئیندار حتی استامینوفن کدئین جزو داروهای ممنوعی است که همراه داشتن آنها تخلف محسوب میشود و توصیه میکنیم زائران آنها را با خود نبرند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تاکید بر اینکه به اذن الهی هلالاحمر میکوشد سلامت جسمی همه زائران را در حج امسال تضمین کند، گفت: نیروهای هلالاحمر در حج بسیار باتجربه و جزو تراز اولهای بخش سلامت کشور هستند و این نهاد از نظر تجهیزات پزشکی مثل آمبولانس، بخشهای پاراکلینیکی همچون رادیولوژی، آزمایشگاه و .. مشکلی ندارد.
کولیوند با اشاره به اقدامات هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم از جمله نجات ۷ هزار و ۲۰۰ نفر از زیر آوار و انجام ۶ هزار عملیات، درباره اقدامات بینالمللی این جمعیت در پی تجاوز دشمن صهیونی-آمریکایی به کشورمان گفت: از همان آغاز جنگ، تمام موارد مربوط به نقض حقوق بشردوستانه را مستند و به صورت مکتوب برای بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ، دبیرخانه حقوق بشر، سازمان ملل و دادستان دیوان کیفری بینالملل ارسال کردیم.
وی با اشاره به سفر میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، به کشورمان و حمایت قاطعانه و قول پیگیری جدی، قانونی و حقوقی از سوی او، افزود: توانستیم با پیگیری از طریق این نهادها، بیانیهها و پیامهایی مبنی بر محکومیت و حمایت و همراهی با جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران دریافت کنیم. انصافا کمیته صلیب سرخ و فدراسیون بسیار همراه بودند و در بیانیههایی این حملات را محکوم کردند.
