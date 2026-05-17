بازدید نماینده ولی فقیه از مرکز پزشکی زائران حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در بازدید از مرکز پلیکلینیک فوقتخصصی پزشکی حج، اهمیت فعالیت کادر درمان در حفظ سلامت زائران را یادآور شد و بر صیانت از سلامت حجاج به عنوان اولویت نخست در ایام پیش رو تأکید کرد.
در این بازدید میدانی که به اتفاق علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت صورت گرفت، آخرین وضعیت خدماتدهی در مرکز پلیکلینیک فوقتخصصی پزشکی حج و درمانگاههای تابعه مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم آمادگی حداکثری برای ارائه خدمات در مشاعر مقدسه (عرفات، مشعر و منا) تأکید شد.
سرپرست زائران ایرانی در بدو ورود به مرکز پلیکلینیک، با استقبال گرم و خودجوش زائرانی مواجه شد که برای دریافت خدمات درمانی حضور داشتند. زائران در گفتگوهای چهرهبهچهره با نماینده ولیفقیه، از سعهصدر، خوشرویی و دلسوزی کادر پزشکی و همچنین غنای برنامههای فرهنگی و اجرایی قدردانی کردند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب همچنین با حضور در بخشهای مختلف، ضمن عیادت از بیماران تحت مراقبت و گفتگو با پزشکان متخصص، از نزدیک در جریان روند پایش سلامت ضیوفالرحمان قرار گرفت.
وی با ابراز خرسندی از کیفیت خدمات، بر لزوم حفظ آرامش زائران و پایبندی آنان به توصیههای پیشگیرانه تأکید کرد.
روایت آمار؛ غلبه بر چالش کمبود نیرو
در نشست تخصصی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، گزارشی از وضعیت کادر درمان ارائه داد و اظهار داشت: به رغم برنامهریزی برای اعزام ۱۸۵ نفر، به دلیل محدودیتهای صدور رقم طلب و روادید، هماکنون ۱۴۶ نفر (شامل ۹۵ پزشک و پرستار) با تلاشی مضاعف در حال خدمترسانی در این مرکز و ۵ درمانگاه در مکه و دو درمانگاه در مدینه هستند.
در ادامه، وضعیت تعامل با بیمارستانهای عربستان تشریح و عنوان شد؛ از میان ۸۳ زائر اعزامی به مراکز درمانی سعودی، تاکنون ۶۸ نفر ترخیص شده و ۱۵ نفر همچنان تحت مراقبت قرار دارند که وضعیت آنان بهصورت لحظهای توسط تیمهای رابط پزشکی رصد میشود.
نوآوری در مدیریت بحران و آمادگی برای مشاعر
سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت سپس با حضور در «مرکز کنترل و هماهنگی عملیات بهداشتی درمانی حج ۱۴۰۵»، از نزدیک با نوآوریهای صورتگرفته در حوزه فناوری اطلاعات و پایش هوشمند وضعیت سلامت زائران آشنا شد.
حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به نزدیکی ایام تشریق، توصیه های لازم را جهت تدوین نقشه راه عملیاتی در عرفات، مشعر و منا ارائه کرد و خواستار اطلاعرسانی صحیح و بهموقع اقدامات انجام شده به زائران شد تا از دغدغههای ذهنی آنان کاسته شود.
تأمین پایدار دارو؛ پشتوانه سلامت زائر
مسئولان بخش داروخانه به نماینده ولیفقیه اطمینان دادند که اقلام دارویی مورد نیاز به میزان کافی در دسترس است و فرآیند تجویز و تحویل دارو بر اساس پروتکلهای دقیق پزشکی دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در پایان این بازدید، تلاش کادر درمان را که با وجود کمبود نیرو، مخلصانه به یاری هموطنان خود میشتابند، ستودنی دانست و آن را جلوهای از یاوری واقعی حجاج توصیف کرد.
