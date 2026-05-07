به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه کارگروه تخصصی و شورای اجتماعی و شورای راهبری مدیریت محله محوری استان از حضور فعالانه، مستمر و شبانه روزی مردم در دفاع ملی و اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی استان در تداوم خدمت به مردم در شرایط سخت جنگ و شرایط سکوت نظامی قدردانی و اضافه کرد: شرایط سکوت نظامی به معنای پایان جنگ نیست چرا که تناقضات رفتاری دشمن و خوی وحشیگری و زیاده خواهی دشمن آمریکایی- صهیونی این وضعیت را شکننده کرده بنابراین ضروری است تمامی دستگاههای دولتی با آمادگی کامل تا اعلام پایان جنگ پای کار باشند.

استاندار زنجان گفت: در حالی که کشور از طرف دشمن در حال تهدید دائمی است و به رغم تلاش دشمن برای تاثیر بر این نگرش ها و باورها در فضای مجازی و شبکه های فارسی زبان و روایتگری های دروغ آنها، حضور وفادارانه مردم در میدان در امتداد جنگ نظامی و نبرد دیپلماسی، برآیند قدرت ملی ایران است.

وی با قدردانی صمیمانه از مجموعه مدیریتی، نیروهای امدادی و داوطلبان هلال‌احمر و تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه آنان در جنگ رمضان گفت: حضور نمایندگان صلیب سرخ جهانی در زنجان و قدردانی آنان از تلاش های بی وقفه مدیریت و تیم های عملیاتی و داوطلبان آن در ایام جنگ تحمیلی سوم با اعطای نشان افتخار به جمعیت هلال احمر زنجان به عنوان عضوی از جامعه صلیب سرخ جهانی، تصویری مقتدر و کم‌نظیر از نقش آفرینی و اقدامات ارزشمند این مجموعه به نمایش گذاشت که بی‌تردید نزد خداوند و وجدان‌های بیدار جهانی ارزشمند و ماندگار خواهد بود.

صادقی با اشاره به وضعیت فضای مجازی و اینترنت در ایام جنگ و تهدیدات سایبری دشمن، اظهار داشت: اقدامات نیروهای امنیتی در این خصوص قابل تقدیر بود و تقویت بستر اینترنت ملی و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات ناشی از قطعی اینترنت برای مشاغل دیجیتال مورد تاکید است.

استاندار زنجان همچنین تاکید کرد: دستگاههای اجرایی در قالب برنامه عملیاتی، اولویت های کاری سال جاری، نظام مسائل خود را در اسرع وقت تدوین و به دبیرخانه شورای اجتماعی ارسال کنند.

صادقی با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه در شرایط جنگ شناختی است، گفت: فرصت‌های نهفته در بخش اجتماعی جنگ به باورها، ارزش ها و نگرش‌ ها منتهی می‌شود و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در همین ارزش‌ها و باورهاست.