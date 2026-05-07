قزوین می تواند به الگوی ملی محله محوری در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر پنجشنبه در دیدار با علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد توانمندسازی محلات اجتماعمحور کشور با اشاره به اولویت دولت در حوزه مسائل اجتماعی اظهار کرد: موضوع محلهمحور از تأکیدات جدی رئیسجمهور است و بهعنوان یک محور اساسی در برنامههای دولت دنبال میشود. قزوین بهدلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای این الگو دارد و میتواند بهعنوان الگوی ملی در این حوزه مطرح شود.
وی با بیان اینکه استان قزوین بهتازگی سند توسعه اجتماعی را برای مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین کرده است، افزود: همکاری منسجم دستگاهها در حوزه اجتماعی، بستر مهمی برای اجرای سیاستهای محلهمحور است. اگر نگاه اقتصادی نیز در کنار برنامههای اجتماعی در محلات تقویت شود، اثرگذاری برنامهها در حوزه کاهش آسیبها چند برابر خواهد شد.
استاندار قزوین ظرفیتهای اقتصادی استان را عاملی مهم در افزایش تابآوری اجتماعی دانست و تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از نظر مالی و اجرایی توانمندی بالایی دارد و میتواند بهعنوان بازوی مؤثر در برنامههای محلهمحور مشارکت کند. همچنین تقویت صنایع استان میتواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات داشته باشد.
نوذری با اشاره به آمادگی قزوین برای اجرای طرحهای پایلوت محلهمحور در کشور گفت: در حوزه خانههای امداد محله، قزوین ظرفیت تبدیلشدن به پایلوت ملی را دارد. در بسیاری از محلات استان امکان برنامهریزی دقیق، مداخلات اجتماعی هدفمند و افزایش تابآوری وجود دارد و ما این آمادگی را داریم که این مدل را در سطح کشور ارائه کنیم.
نظر شما