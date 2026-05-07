۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

 ۸۶۵ بیمار تالاسمی در اصفهان از فرآورده‌های خونی استفاده می‌کنند

اصفهان-مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۸۶۵ بیمار تالاسمی در استان برای ادامه زندگی، به صورت منظم هر ۱۰ روز تا دو هفته به مراکز انتقال خون مراجعه کرده و از فرآورده‌های خونی استفاده میکنند

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی تالاسمی (۱۸ اردیبهشت) گفت: تالاسمی همچنان یکی از رایج‌ترین بیماری‌های ژنتیکی و خونی است که در خانواده‌ها منتقل می‌شود و نیازمند مراقبت و درمان مادام‌العمر است.

به گفته مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، در حال حاضر ۸۶۵ بیمار تالاسمی در استان برای ادامه زندگی، به صورت منظم هر ۱۰ روز تا دو هفته به مراکز انتقال خون مراجعه کرده و در هر نوبت به طور متوسط دو واحد گلبول قرمز کم‌لکوسیت دریافت می‌کنند.

دهراب‌پور با تأکید بر اینکه ارائه خدمات ایمن و سریع برای این بیماران از اولویت‌های اصلی سازمان است، افزود: در انتقال خون استان اصفهان از کیسه‌های خون‌گیری فیلتردار و کم‌لکوسیت به‌طور کامل استفاده می‌شود تا عوارض تزریق مداوم به حداقل برسد و بیماران با خیال آسوده‌تری درمان خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد که مجموعه انتقال خون استان تلاش می‌کند فرآیند دریافت خون برای بیماران تالاسمی با کمترین زمان انتظار و بالاترین استانداردهای کیفی انجام شود.

