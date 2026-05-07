مفاخری: برخورد با تخلفات حوزه اراضی ملی در کامیاران تشدید شد

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های احاله مدیریت‌شده منابع طبیعی و با هدف صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، گشت مشترکی با حضور نیروهای منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران برگزار شد.

وی افزود: این گشت در حوزه استحفاظی شهرستان و در محور کامیاران ـ سنندج، محدوده طا تا سرچی انجام شد و نیروهای حاضر ضمن پایش میدانی، وضعیت اراضی و منابع طبیعی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران با اشاره به نتایج این بازدید میدانی بیان کرد: در جریان این گشت، یک مورد اخطاریه صادر و یک مورد عملیات نیز به دلیل تخلف در حوزه اراضی ملی متوقف شد.

مفاخری ادامه داد: در مجموع ۸۷ کیلومتر از مسیرهای تعیین‌شده توسط تیم‌های نظارتی پیمایش و رصد شد تا از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه منابع طبیعی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: گشت‌های مشترک و پایش مستمر اراضی ملی با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار جدی اداره منابع طبیعی قرار دارد.