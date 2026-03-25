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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

کشف و ضبط ۴ تُن چوب بید قاچاق در کامیاران

کشف و ضبط ۴ تُن چوب بید قاچاق در کامیاران

کامیاران- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران از کشف و ضبط حدود ۴ هزار کیلوگرم مقطوعات غیرمجاز چوب بید در روستای یمینان این شهرستان خبر داد.

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت‌زنی نیروهای کشیک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران در محور مواصلاتی کامیاران–سنندج، مقادیری چوب بید فاقد مجوز قانونی در دپوی روستای یمینان شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در این عملیات که با هماهنگی فرماندهی یگان حفاظت شهرستان و جانشین فرماندهی یگان حفاظت اداره کل انجام گرفت، حدود ۴ هزار کیلوگرم مقطوعات چوبی توسط کامیون استیجاری بارگیری و به محل اداره منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران، با تأیید این خبر اظهار کرد: نیروهای کشیک این اداره در قالب تقسیم وظایف در دو حوزه استحفاظی بلوک‌های شماره ۱ و ۲، به‌صورت مستمر اقدام به پایش و برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی می‌کنند.

مفاخری اضافه کرد: برخورد با متخلفان و صیانت از عرصه‌های ملی با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.

کد مطلب 6783111

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