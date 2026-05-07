به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی صبح پنجشنبه در نشست مشترک با مدیر تعاون روستایی استان که به منظور بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک برای ایجاد اشتغال پایدار مددجویان عضو تعاونی‌های روستایی برگزار شد، بر استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و تعاونی‌های روستایی برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان و توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی تأکید کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان در این دیدار با تشریح مأموریت‌ها و اهداف این نهاد اظهار کرد: فقرزدایی، حمایت اقتصادی و اجتماعی از مددجویان، توانمندسازی خانواده‌ها، کشف استعدادهای جامعه هدف، پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد است.

طوسی افزود: پرداخت تسهیلات به تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد را فراهم کند.

وی ادامه داد: کمیته امداد آمادگی دارد با معرفی طرح‌ها و ظرفیت‌های مددجویان، مسیر همکاری با تعاونی‌های روستایی را تسهیل و زمینه اجرای طرح‌های مشترک را فراهم کند.

در ادامه این نشست، مدیر تعاون روستایی استان کردستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تشکل‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولیدی گفت: تعاون روستایی شبکه‌ای مردمی و ریشه‌دار در بطن روستاهاست که نقش مؤثری در ساماندهی تولید، بازاریابی محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی دارد.

سعیدی افزود: تشکل‌های تعاونی با اتکا به سرمایه‌های خرد روستاییان، امکان مشارکت جمعی، کاهش هزینه‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی در بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم می‌کنند.

وی بیان کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند به صورت مستقیم در بهبود معیشت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اثرگذار باشد.

مدیر تعاون روستایی کردستان همچنین از آمادگی این مجموعه برای همکاری نزدیک با کمیته امداد در طراحی و اجرای طرح‌های مشترک اشتغال‌زایی خبر داد.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد بستر ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال مددجویان عضو تعاونی‌های روستایی فراهم شود و طرح‌های پیشنهادی دو مجموعه برای بررسی و تصویب به ستادهای مرکزی ارسال شود.

استقرار نظام تضمین و نظارت دوطرفه بر اجرای طرح‌ها و پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها برای توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی ویژه مددجویان، از دیگر مصوبات این نشست بود.