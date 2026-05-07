۲۴۸۶ نفر مبتلا به آسم در کاشان و آران و بیدگل شناسایی شد

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسم یکی از چالش‌های اصلی نظام سلامت در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده حکایت از آن دارد که طی دهه آینده، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر به شمار مبتلایان این بیماری افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از یک‌هزار نفر در جهان بر اثر عوارض ناشی از آسم جان خود را از دست می‌دهند، ابراز کرد: آمارهای جهانی نشان‌دهنده ابتلای حدود ۱۱ درصد از کودکان و نوجوانان و ۹ درصد از بزرگسالان ایرانی به این بیماری تنفسی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به اقدامات محلی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه از آبان‌ماه ۱۳۹۸ به عنوان یکی از هفت دانشگاه پیشرو کشور، اجرای برنامه آزمایشی «تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به آسم» را آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در سایه اجرای این برنامه، تاکنون دو هزار و ۴۸۶ بیمار مبتلا به آسم در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش این دانشگاه در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل شناسایی شده و تحت مراقبت‌های فعال قرار دارند که از این تعداد، یک‌هزار و ۵۱۳ نفر را زنان و ۹۷۳ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

دلاوری از دود سیگار، آلودگی هوا، چاقی، مصرف غذاهای فرآوری‌شده و تماس با مواد شیمیایی و گردوغبار به عنوان مهم‌ترین عوامل بروز یا تشدید آسم نام برد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده علائمی نظیر سرفه‌های طولانی‌مدت، خس‌خس سینه، تنگی نفس و احساس سنگینی در قفسه سینه، باید بدون فوت وقت به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت مراجعه کنند تا فرآیند تشخیص و درمان آن‌ها آغاز شود.

وی با تاکید بر اهمیت تداوم درمان، خاطرنشان کرد: کلید کنترل آسم، پایبندی دقیق به دستورات پزشکی و پرهیز جدی از قطع خودسرانه داروهاست؛ چراکه با مدیریت صحیح، مبتلایان می‌توانند یک زندگی عادی و باکیفیت را تجربه کنند.