ظرفیت دختران قرآنی در گلستان باید به جریان اثرگذار اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه جهانشاهی عصر پنجشنبه در محفل انس با قرآن کریم با عنوان «قرآن؛ کتاب هدایت، جهاد و شهادت» که در مدرسه علمیه امالابرار شهرستان آققلا برگزار شد، با تبریک هفته معلم و قدردانی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: حضور در جمع بانوان و دختران قرآنی برای من مایه افتخار است و بدون تردید این محافل معنوی میتواند منشأ خیر، برکت و تعالی فرهنگی در جامعه باشد.
وی با اشاره به جایگاه دختران و بانوان در نگاه اسلام افزود: قرآن کریم در کرامت انسانی میان زن و مرد تفاوتی قائل نیست و آنچه معیار برتری انسانها معرفی شده، تقوا، ایمان و عمل صالح است.
جهانشاهی با بیان اینکه دختران امروز میتوانند الگوهای فردای جامعه اسلامی باشند، اظهار کرد: جامعه بیش از هر زمان دیگری به الگوهای موفق، باهویت و متکی بر آموزههای دینی نیاز دارد و دختران قرآنی میتوانند در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی نقشآفرین باشند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان با اشاره به حوادث و اتفاقات تلخ ماههای گذشته، شهادت جمعی از فرماندهان، معلمان، دانشآموزان و هموطنان بیگناه را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: خون شهدای مظلوم، زمینهساز تقویت همدلی، وحدت و انسجام ملی در کشور شده و ملت ایران در بزنگاههای مختلف، همبستگی خود را به نمایش گذاشتهاند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین پیامهای قرآن، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق است و ملت ایران نیز با تکیه بر همین فرهنگ قرآنی، در برابر زیادهخواهیها ایستادگی کرده است.
جهانشاهی با تأکید بر اینکه قرآن تنها کتاب تلاوت نیست بلکه کتاب زندگی است، اظهار کرد: زمانی میتوانیم از برکات واقعی قرآن بهرهمند شویم که مفاهیم آن در رفتار، سبک زندگی، تربیت فرزند، روابط اجتماعی و تصمیمگیریهای فردی و اجتماعی ما جاری باشد.
وی با اشاره به نقش بانوان در تعالی جامعه افزود: زنان به واسطه نقش تربیتی، مادری و اثرگذاری اجتماعی، جایگاه ویژهای در شکلدهی به آینده جامعه دارند و هرچه بانوان از آرامش، آگاهی و هویت دینی بیشتری برخوردار باشند، جامعه نیز از سلامت روانی و فرهنگی بالاتری بهرهمند خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان خطاب به دختران حاضر در این محفل گفت: شما دختران قرآنی میتوانید به مبلغانی اثرگذار در جامعه تبدیل شوید و با اخلاق، منش و رفتار قرآنی، مسیر درست زندگی را به نسل امروز و آینده نشان دهید.
