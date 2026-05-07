به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافیک شهرستان کرمانشاه صبح پنجشنبه با حضور شهردار کرمانشاه، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و فرمانده پلیس راهور استان در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

بیژن مرادی در این نشست اظهار کرد: طرح مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر کرمانشاه توسط مشاور ذیصلاح در حال انجام است و روند اجرای آن طبق برنامه دنبال می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه تعامل و هماهنگی مطلوبی میان مدیریت شهری و پلیس راهور وجود دارد و تداوم این همکاری می‌تواند به بهبود خدمات شهری و کاهش مشکلات ترافیکی کمک کند.

شهردار کرمانشاه با اشاره به جزئیات این طرح بیان کرد: در مطالعات جامع حمل‌ونقل، تمامی مسائل و مطالبات مرتبط با ترافیک و حمل‌ونقل شهری مورد بررسی قرار گرفته و یک شرکت تخصصی مسئولیت اجرای مطالعات را برعهده دارد.

مرادی ادامه داد: طبق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی مشاور، نتایج نهایی این مطالعات تا پایان خردادماه به‌صورت رسمی ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح یکی از نیازهای اساسی شهر کرمانشاه بوده که سال‌ها مطرح می‌شد اما عملیاتی نشده بود و اکنون با حمایت استاندار کرمانشاه در مرحله اجرا قرار دارد.

شهردار کرمانشاه در پایان گفت: پس از تصویب این طرح در شورای ترافیک استان، زمینه اجرای آن فراهم خواهد شد و نیازهای ترافیکی شهر برای سال‌های آینده در آن پیش‌بینی شده است.