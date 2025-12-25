به گزارش خبرنگار مهر علی سلیمی در نشست هماندیشی راهداری و پلیسراه استان کرمانشاه که بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در حوزه ترافیک جادهای اظهار داشت: نشستهای مشترک با پلیسراه و رؤسای انجمنهای صنفی حملونقل مسافر و کالا، فرصتی ارزشمند برای همافزایی، تبادل نظر تخصصی و شناسایی دقیق دغدغههای فعالان این حوزه است که میتواند به اتخاذ تصمیمهای کارآمد و عملیاتی منجر شود.
وی افزود: هدفگذاری اصلی این جلسات، کاهش تصادفات و تلفات جادهای و ارتقای سطح ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه است و تمامی برنامهریزیها و اقدامات مشترک نیز با همین رویکرد دنبال میشود. بر همین اساس، تلاش شده است تا با همفکری و مشارکت پلیسراه و تشکلهای صنفی، راهکارهایی اجرایی و قابل تحقق برای بهبود شرایط موجود تدوین شود.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: افزایش و توسعه سامانههای هوشمند جادهای بهمنظور کنترل بهتر ترافیک، پایش رفتار رانندگان و مدیریت حوادث، یکی از محورهای اصلی همکاری مشترک میان راهداری و پلیسراه است که نقش مؤثری در پیشگیری از سوانح جادهای دارد.
سلیمی ادامه داد: برخورد قانونی و قاطع با ناوگان فاقد صورتوضعیت و فعالیتهای غیرمجاز در حوزه حملونقل، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود، چرا که ساماندهی ناوگان و رعایت ضوابط قانونی، تأثیر مستقیمی بر افزایش ایمنی سفرها و کاهش تخلفات جادهای دارد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در کاهش حوادث رانندگی اظهار داشت: برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه رانندگان ناوگان حملونقل عمومی مسافر و کالا، همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و آگاهیبخشی با مشارکت پلیسراه، از جمله اقداماتی است که میتواند به اصلاح رفتارهای ترافیکی و ارتقای فرهنگ رانندگی در سطح استان کمک کند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استمرار این جلسات و پیگیری مصوبات آنها، زمینهساز بهبود محسوس شاخصهای ایمنی جادهای خواهد بود و امید میرود با اجرای دقیق برنامههای مشترک، شاهد کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان کرمانشاه باشیم.
گفتنی است این نشست بعد از ظهر پنجشنبه با حضور سرهنگ جعفری فرمانده پلیسراه، امجدیان فرمانده پلیس راهور، رؤسای انجمنهای صنفی حملونقل کالا و مسافر، فرماندهان پاسگاههای پلیسراه، معاونان و رؤسای ستادی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه برگزار شد.
نظر شما