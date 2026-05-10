به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی عصر یکشنبه در نشست مشترک با استاندار و رؤسای اتحادیهها و اصناف استان اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است و در همین راستا تأمین بخشی از نیازهای خدماتی از تولیدیهای کرمانشاه انجام شده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی در خصوص گلایههای مطرحشده درباره تعرفههای شهرداری توضیح داد: قیمتگذاریها بهصورت کارشناسی و با استناد به نظر کارشناسان رسمی دادگستری و ضوابط قانونی انجام میشود و تصمیمگیری سلیقهای در این مجموعه جایی ندارد.
شهردار کرمانشاه افزود: با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از هرگونه اختلافنظر، آمادگی داریم نشست تخصصی با حضور نمایندگان اصناف برگزار کنیم تا در صورت نیاز، تعرفهها با رویکرد تعاملی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مرادی با اشاره به مشکلات ناشی از تخلیه نخالههای ساختمانی در معابر شهری گفت: رهاسازی غیرمجاز نخالهها موجب تحمیل هزینههای اضافی به شهرداری شده و در صورت ادامه این روند، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین وضعیت برخی معابر از جمله منطقه دیزلآباد را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: تردد خودروهای سنگین و نشت مواد آلاینده به آسفالت آسیب وارد کرده است، اما در صورت همکاری صنوف مرتبط و مشارکت محلی، شهرداری آمادگی اجرای عملیات اصلاح و بهسازی کامل را دارد.
شهردار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله کشتار غیرمجاز دام اشاره کرد و آن را عاملی برای ایجاد ناهنجاریهای شهری دانست و تأکید کرد: ساماندهی این موضوع نیازمند همکاری دستگاههای مسئول است تا هم سلامت عمومی حفظ شود و هم حقوق صنوف قانونمند تضییع نگردد.
وی در پایان با اشاره به تغییر الگوی مصرف رسانهای شهروندان، بر ضرورت بازنگری در کارکرد برخی دکههای مطبوعاتی تأکید کرد و خواستار همافزایی میان مدیریت شهری و اصناف برای ارتقای خدمات و نظم شهری شد.
