به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فاضل صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جامع توانبخشی و طب فیزیکی امامت کاشان با اشاره به اینکه این ساختمان به همت خیر سلامت حاج سید محمد علی امامت احداث شده، اظهار کرد: تجهیزات توانبخشی این مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان و خیر فوق الذکر خریداری شده است.
وی ابراز کرد: راهاندازی این مرکز با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و توانبخشی در شهرستان کاشان انجام شده است و اکنون بیماران میتوانند از خدمات متنوعی بهرهمند شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: در این کلینیک، خدماتی شامل ویزیت متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، نوار عصب و عضله، کاردرمانی با تجهیزات کامل، فیزیوتراپی با دستگاههای نوین و خدمات ارتوپدی فنی شامل ساخت انواع وسایل کمکی ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: فضای کلینیک با مساعدت خانواده محترم حاج سید محمد علی امامت در اختیار دانشگاه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از تجهیزات نیز توسط این خیر گرانقدر تأمین شده است؛ مابقی تجهیزات نیز توسط دانشگاه تهیه شده است.
فاضل با اشاره به اینکه این مکان در گذشته با اهداف درمانی متفاوت افتتاح شده بود، گفت: با تصمیم دانشگاه، این فضا به حوزه توانبخشی اختصاص یافت و اکنون محیط مناسبی برای آموزش و درمان بیماران با تعرفه دولتی فراهم شده است.
وی افزود: افتتاح این مرکز، گامی مهم در توسعه زیرساختهای توانبخشی کاشان به شمار میرود و دسترسی به خدمات تخصصی توانبخشی را برای بیماران این منطقه تسهیل میکند.
نظر شما