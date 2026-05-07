به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان دیر با گرامیداشت یاد شهید آیت الله مطهری و هفته معلم اظهار داشت: این متفکر بزرگ اسلامی هرجا احساس نیاز می‌کرد، با قلم و اندیشه خود به میدان می‌آمد و آثاری ماندگار و اثرگذار از خود بر جای گذاشت.



امام جمعه دیّر افزود: شهید مطهری نه برای شهرت، بلکه برای پاسخ به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه می‌نوشت؛ از کتاب برای کودکان گرفته تا آثار عمیق در دفاع از اسلام، حجاب، حقوق زن و هویت ایرانی ـ اسلامی.



وی با گرامیداشت یاد شهدای معلم، دانش‌آموزان شهید، سرداران، دانشمندان و کودکان مظلومی که در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ‌ رمضان به شهادت رسیدند، تصریح کرد: خون پاک معلمان، دانش‌آموزان و کودکان این سرزمین، چهره واقعی دشمنانی را که دم از حقوق زن، کودک و انسان می‌زنند، آشکار کرده است.



حسینی با استناد به روایات و آیات قرآن، جایگاه معلم را بسیار والا توصیف کرد و گفت: خداوند خود را معلم معرفی کرده و در منابع دینی نیز برای معلمِ شأنی بزرگ بیان شده است؛ تا آنجا که همه موجودات برای او طلب آمرزش می‌کنند.



امام جمعه دیر معلمان را از ارکان اصلی فرهنگ‌سازی، تربیت نسل آینده و مقابله با جنگ فرهنگی دشمن دانست و تأکید کرد: آینده کشور در گرو تلاش معلمان و نقش‌آفرینی آنان در عرصه تعلیم و تربیت است.



وی با اشاره به جایگاه والای معلم در آموزه‌های دینی و اسلامی اظهار کرد: معلمی تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی بزرگ و مسئولیتی سنگین برای انسان‌سازی است.

به گفته امام جمعه دیّر، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، معلمان در نخستین حلقه نبرد فرهنگی با دشمن قرار دارند و ستون فقرات فرهنگ کشور به شمار می‌روند.



حسینی با بیان اینکه در شرایطی که مردم ایران از اقشار مختلف به صحنه آمده‌اند، قطعاً از معلمان انتظار بیشتری می‌رود، افزود: امروز فضا و زمینه برای نقش‌آفرینی معلمان بیش از گذشته فراهم شده است.



امام جمعه دیّر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده معلمان در شکل‌دهی شخصیت دانش‌آموزان گفت: دل نوجوان و جوان همچون زمینی آماده و بکر است و این معلم است که می‌تواند بذر ایمان، آگاهی، شجاعت، خلاقیت و هویت را در آن بکارد.



وی همچنین از معلمان خواست در شرایط کنونی، نقش خود را فراتر از آموزش رسمی ببینند و در حوزه تربیت، بصیرت‌افزایی، هویت‌سازی و هدایت نسل جوان بیش از پیش فعال باشند.



حسینی افزود: آموزش و پرورش سنگ‌بنای آینده کشور است و مدیران فردای جامعه در کلاس‌های درس امروز تربیت می‌شوند.



وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز با نوعی جنگ فرهنگی، شناختی و ادراکی روبه‌رو هستیم و دشمن سال‌هاست بر روی نسل جوان ما تمرکز کرده است.



امام جمعه دیّر تصریح کرد: تصرف خاک یک کشور برای دشمن اهمیت دارد، اما مهم‌تر از آن، تصرف ذهن‌ها و مغزهاست. اگر دشمن بتواند ذهن جوانی را در اختیار بگیرد، همان جوان می‌تواند به ابزاری علیه کشور خود تبدیل شود.



وی ادامه داد: هرچند سلاح‌ها و هواپیماهای جنگی B۲ و B۵۲ دشمن خطرناک هستند، اما خطرناک‌تر از آن بی‌وطن‌ها و افرادی هستند که از دشمن درخواست حمله به کشور خود را می‌کنند.



حسینی تأکید کرد: جوانی که ذهن او توسط دشمن تسخیر شود، خود به‌دست خود زمینه آسیب به کشورش را فراهم می‌کند و در چنین شرایطی دشمن حتی نیازی به حمله نظامی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که در اغتشاشات دی‌ماه و جنگ اخیر شاهد بودیم.



وی خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم در برابر معلمان سر تعظیم فرود آوریم، چراکه آینده کشور در گرو تلاش و نقش‌آفرینی آنان است و آموزش و پرورش سنگ‌بنای آینده جامعه محسوب می‌شود. معلمان مدیران و مسئولان فردای جامعه را تربیت می‌کنند.



امام جمعه دیّر افزود: اگر این نسل به‌صورت خلاق، متفکر، شجاع و با هویت دینی و ملی تربیت شود، آینده کشور تضمین خواهد شد؛ اما اگر دشمن بتواند هویت فکری و دینی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد، دیگر نیازی به جنگ نظامی نخواهد داشت.



وی با قدردانی از معلمانی که در اجتماعات شبانه در کنار مردم نقش‌آفرینی می‌کنند، گفت: با وجود پایان سال تحصیلی، معاونان آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش شهرستان معرفی نشده‌اند و متأسفانه در این زمینه از ناحبه استان نسبت به شهرستان دیر کم‌لطفی شده است.



حسینی بر ضرورت تقویت بخش پرورشی آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: از معلمان انتظار می‌رود هم در عرصه آموزش و هم در میدان تربیت ایفای نقش کنند و تحقق این هدف نیازمند حمایت و توجه جدی‌تر به ساختارهای پرورشی است.