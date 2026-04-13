به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیر با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: یک فرد مسلمان باید اهل تولّی و تبرّی باشد و موضع خود را شفاف بیان کند.
امام جمعه دیّر ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دیماه و جنگ اخیر، اگرچه امام، سرداران، دانشمندان و مردم عادی زیادی را تقدیم راه خدا کردیم، اما آثار خون شهیدان در جامعه کاملاً مشهود است.
وی تأکید کرد: خون پاک شهیدان و امامِ شهیدمان در رگهای زنان و مردان، کودکان، پیران و سالخوردگان ما جاری شد و همین امر مردم را به صحنه کشاند و اکنون نیز این حضور بانشاط ادامه دارد.
حسینی با بیان اینکه مردم خودشان رهبری کرده و از اقتدار نظام اسلامی حفاظت کردند، گفت: این حضور همان حضوری بود که امامِ شهید فرمود: در آینده اگر اتفاقی افتاد، مردم مبعوث شده و کار را تمام میکنند؛ و ما دیدیم که مردم مبعوث شدند و کاری خدایی انجام دادند که نه در زمان پیامبر و نه در اوایل انقلاب سابقه نداشته است.
دشمن مستاصل شده است
وی بیان کرد: بیش از ۴۰ شبانهروز میلیونها نفر از اقشار مختلف از ارزشها، آبوخاک، دین و هویت خود اینچنین دفاع کردند که حتی ترامپ مستأصل شده است.
حسینی افزود: دشمنان بهویژه ترامپ نفهمیدهاند و نمیخواهند بفهمند ملتی که روحیه شهادت دارد، اسارت نمیپذیرد. ملتی که از مرگ سرخ نمیترسد، چه باکی از ناو و هواپیما دارد؟
وی گفت: مردمی که در مکتب حسینی تربیت شدهاند و از امام حسین(ع) و عاشورای حسینی درس گرفتهاند، شعارشان «هیهات منّا الذلّه» است.
امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: فرهنگ شهادتطلبی و نهراسیدن از مرگ سرخ، رمز تابآوری ملت ماست. هر ملتی که در جنگ تابآوری بیشتری داشته باشد، پیروز است و امروز ملت ما در همه عرصهها پیروز است و دشمن به هیچیک از اهداف شوم خود دست نیافت.
وی با تقدیر از انتخاب شایسته و بههنگام خبرگان گفت: پذیرش مسئولیت از سوی رهبر عزیزمان در شرایطی که جان ایشان با تهدید مواجه است، نشاندهنده فداکاری و احساس مسئولیت است.
حسینی ادامه داد: با پای کار بودن مردم، خدمترسانی دولتمردان و افتخارآفرینی رزمندگان، نقشههای دشمن نقش بر آب شد.
دشمن به هیچیک از اهداف خود نرسید
وی با بیان اینکه دشمن در جنگ رمضان به هیچیک از اهداف خود نرسید، افزود: دشمن نه توانست نظام اسلامی را تجزیه و سرنگون کند، نه رهبر موردنظر خود را تحمیل کند، نه منابع نفت و گاز ایران را تصاحب کند و نه بر تنگه هرمز مسلط شود. از طرفی، در توطئه اصفهان نیز شکستی بزرگتر از شکست طبس تجربه کرد و در جریان مذاکرات اخیر نیز با وجود تلاش برای نقض پیمان، باز هم در تنگه هرمز ضربه خورد.
امام جمعه دیر با بیان اینکه مردم ایران از ناوها و هواپیمای فوقپیشرفته اف-۳۵ دشمن هراسی ندارند، گفت: تا زمانی که وحدت و همدلی وجود دارد و دولتمردان خدمتگزار، رزمندگان آماده و دیپلماتهای ما بیاعتنا به زیادهخواهی دشمن هستند، این ملت سرافراز خواهد بود.
وی با تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیهالسلام و نقل حدیثی از آن امام بزرگوار تصریح کرد: انسان بردبار در هنگام خشم، فرد شجاع در زمان جنگ و برادر در هنگام نیازمندی شناخته میشود.
امام جمعه دیر یادآور شد: بسیاری ادعای وطندوستی و حزباللهی بودن دارند، اما هنگامی که باید در صحنه باشند، حضور ندارند؛ در حالی که در چهلوچند روز گذشته از جنگ، چهره برخی افراد را در تجمعات شبانه مردم ندیدیم.
وی با اشاره به هفته بزرگداشت مقام معلم عنوان کرد: معلمان ما با توجه به جایگاهی که دارند، کارشان کار انبیا و انسانسازی است.
حسینی با اشاره به سفارش پیامبر و ائمه درباره ضرورت تکریم مقام معلم تأکید کرد: یکی از ملاکهای انتخاب معلم نمونه باید بررسی گفتار و رفتار معلمان در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دیماه و جنگ اخیر باشد.
وی در پایان تأکید کرد: معاون پرورشی و آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دیر باید هرچه سریعتر معرفی شود.
