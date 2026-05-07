به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه پاکستان در تازه‌ترین واکنش به تحولات مربوط به آتش‌بس و مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام کرد: ما از خبر توافق احتمالی استقبال می‌کنیم، اما به عنوان میانجی، با افشای جزئیات، اعتماد هیچ یک از طرفین را از دست نخواهیم داد.

وزارت امور خارجه پاکستان همچنین تأکید کرد: ما نمی‌دانیم توافق احتمالی بین واشنگتن و تهران کجا امضا خواهد شد، اما اگر در اسلام آباد باشد، برای ما افتخارآمیز خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم گفته است: نمی دانیم دو طرف ایران و آمریکا چقدر به امضای توافق نزدیک یا دور هستند، اما ما خوشبین هستیم.

وی افزود: ما تا کنون پاسخ ایران را به اصلاحات انجام گرفته آمریکا در پیشنهاد ایران دریافت نکرده ایم.

این موضع‌گیری اسلام آباد در حالی است که برخی منابع رسانه ای غربی از نزدیک شدن به توافق صلح برای پایان دادن به جنگ خبر می دهند. خبرگزاری رویترز در این رابطه مدعی شد که ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه‌ای یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم تاکید کرده است که اسلام آباد همچنان قاطعانه متعهد به حمایت از تمام تلاش‌هایی است که خویشتنداری و حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی ترویج می‌دهد.