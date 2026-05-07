به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به تازه‌ترین پیام انگلیسی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد واکنش نشان داد.

در گزارش الجزیره با اشاره به پیام محمدباقر قالیباف آمده است: الجزیره: رئیس مجلس ایران راهبرد نظامی آمریکا را به سخره گرفت.

الجزیره افزود: قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جدیدترین خبرسازی وب‌سایت «آکسبوس» درباره مذاکرات ایران و آمریکا نوشت: عملیات «رفقا به من اعتماد کنید» شکست خورد، حالا دوباره به روند همیشگی اخبار جعلی آکسیوس بازگشتند.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شد: قالییاف در این پیام با الهام از کلمه انگلیسی Faux به معنای دروغ یا جعلی، وب‌سایت آکسیوس را فاکسیویس نامید. آکسیوس در ماه‌های اخیر بارها با خبرسازی‌های جعلی از طرف کاخ سفید و مقامات آمریکا، دروغ‌های آشکاری را درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا منتشر کرده است.

الجزیره همچنین اشاره کرد که پیام‌های انگلیسی قالیباف در ایام جنگ بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی انگلیسی‌زبان و رسانه‌های جهان داشته است.