  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

الجزیره: رئیس مجلس ایران راهبرد نظامی آمریکا را به سخره گرفت

الجزیره: رئیس مجلس ایران راهبرد نظامی آمریکا را به سخره گرفت

شبکه الجزیره با اشاره به تازه‌ترین پیام انگلیسی  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که رئیس مجلس ایران راهبرد نظامی آمریکا را به سخره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به تازه‌ترین پیام انگلیسی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد واکنش نشان داد.

در گزارش الجزیره با اشاره به پیام محمدباقر قالیباف آمده است: الجزیره: رئیس مجلس ایران راهبرد نظامی آمریکا را به سخره گرفت.

الجزیره افزود: قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جدیدترین خبرسازی وب‌سایت «آکسبوس» درباره مذاکرات ایران و آمریکا نوشت: عملیات «رفقا به من اعتماد کنید» شکست خورد، حالا دوباره به روند همیشگی اخبار جعلی آکسیوس بازگشتند.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شد: قالییاف در این پیام با الهام از کلمه انگلیسی Faux به معنای دروغ یا جعلی، وب‌سایت آکسیوس را فاکسیویس نامید. آکسیوس در ماه‌های اخیر بارها با خبرسازی‌های جعلی از طرف کاخ سفید و مقامات آمریکا، دروغ‌های آشکاری را درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا منتشر کرده است.

الجزیره همچنین اشاره کرد که پیام‌های انگلیسی قالیباف در ایام جنگ بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی انگلیسی‌زبان و رسانه‌های جهان داشته است.

کد مطلب 6822799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها