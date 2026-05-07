  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

ماینرهای غیرمجاز در خرمشهر خاموش شدند

ماینرهای غیرمجاز در خرمشهر خاموش شدند

اهواز ـ فرمانده انتظامی خرمشهر از کشف پنج دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر استفاده یک فرد سودجو در واحد مسکونی از رمز ارز دیجیتال غیرمجاز، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از بررسی موضوع و با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از واحد مسکونی مزبور اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در ادامه گفت؛ در بازرسی از منزل مسکونی تعداد ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف که در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی متهم روانه دادسرا شد.

سرهنگ رحیمی بیان کرد: کارشناسان قیمت ماینرهای مکشوفه را ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

کد مطلب 6822867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها