ماینرهای غیرمجاز در خرمشهر خاموش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر استفاده یک فرد سودجو در واحد مسکونی از رمز ارز دیجیتال غیرمجاز، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از بررسی موضوع و با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از واحد مسکونی مزبور اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در ادامه گفت؛ در بازرسی از منزل مسکونی تعداد ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف که در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی متهم روانه دادسرا شد.

سرهنگ رحیمی بیان کرد: کارشناسان قیمت ماینرهای مکشوفه را ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.