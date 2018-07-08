۲ میلیارد ریال داروی خارجی قاچاق در بابل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و دپوی انواع داروهای درمانی کمیاب و غیر مجاز در یک واحد مسکونی در شهرستان بابل، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی متهم شناسایی شد، افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور نماینده سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این واحد مسکونی، مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز، قاچاق و تاریخ گذشته به ارزش ۲ میلیارد ریال را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران بیان کرد: تمام اموال مکشوفه تحویل نماینده غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و متهم پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.