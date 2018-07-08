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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۲

۲ میلیارد ریال داروی خارجی قاچاق در بابل کشف شد

۲ میلیارد ریال داروی خارجی قاچاق در بابل کشف شد

بابل - یک انبار دپوی داروهای خارجی و تاریخ گذشته قاچاق در یک واحد مسکونی به ارزش دو میلیارد ریال در شهرستان بابل کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و دپوی انواع داروهای درمانی کمیاب و غیر مجاز در یک واحد مسکونی در شهرستان بابل، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی متهم شناسایی شد، افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور نماینده سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این واحد مسکونی، مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز، قاچاق و تاریخ گذشته به ارزش ۲ میلیارد ریال را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران بیان کرد: تمام اموال مکشوفه تحویل نماینده غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و متهم پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4341921

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