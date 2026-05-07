  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

ابلاغ پیام تسلیت رئیس مجلس به خانواده حلما، دختر یک‌ونیم ساله تبریزی

ابلاغ پیام تسلیت رئیس مجلس به خانواده حلما، دختر یک‌ونیم ساله تبریزی

تبریز- نماینده مردم تبریز در مجلس پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی را به خانواده حلما میرزاده، دختربچه یک و نیم ساله تبریزی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری‌آذر روز پنج شنبه با همراهی معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل خانواده حلما میرزاده، کودکی که در حمله صهیونی_آمریکایی به واحد مسکونی محل زندگی آنها، تمامی اعضای خانواده پنج نفره خود را از دست داد، پیام تسلیت دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را به ایشان ابلاغ کردند.

حلما میرزاده، کودک یک و نیم ساله تبریزی فرزند کوچک یک خانواده ۵ نفره است که درپی حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از مناطق مسکونی تبریز در سحرگاه سوم فروردین، پدر، مادر، خواهر و برادر او شهید شدند و امدادگران توانستند حلما، دختر یک ساله و تنها بازماندهٔ این خانواده را نجات دهند.

کد مطلب 6822936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها