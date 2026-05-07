به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری‌آذر روز پنج شنبه با همراهی معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل خانواده حلما میرزاده، کودکی که در حمله صهیونی_آمریکایی به واحد مسکونی محل زندگی آنها، تمامی اعضای خانواده پنج نفره خود را از دست داد، پیام تسلیت دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را به ایشان ابلاغ کردند.

حلما میرزاده، کودک یک و نیم ساله تبریزی فرزند کوچک یک خانواده ۵ نفره است که درپی حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از مناطق مسکونی تبریز در سحرگاه سوم فروردین، پدر، مادر، خواهر و برادر او شهید شدند و امدادگران توانستند حلما، دختر یک ساله و تنها بازماندهٔ این خانواده را نجات دهند.