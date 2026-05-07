به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی، در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست مقرر شد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیازهای این منطقه را بهصورت جامع بررسی کند، وضعیت خانوادههای معظم شهدا را مورد توجه ویژه قرار دهد، مشکلات معلمان را تعیین تکلیف کند و در نهایت یک بسته کامل حمایتی برای این خطه پرافتخار تعریف شود.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی خانوادههای شهدای این حادثه تصریح کرد: اگر دقت و توجه لازم به این منطقه صورت نگیرد، ممکن است مظلومیتی مضاعف ایجاد شود خانوادههای اصیل و عزیزی که من از نزدیک دیدم، قرار است بلندگوهای بلند و پرآوازه نظام جمهوری اسلامی باشند. بنابراین باید توانمند شوند، روی پای خود بایستند و زندگیای داشته باشند که بتوان بر اساس آن الگوسازی کرد و این الگوهای اجتماعی را به کشور معرفی کرد.
نایبرئیس مجلس با ارائه پیشنهادی مشخص به استاندار هرمزگان تأکید کرد: ضروری است کمیتهای در استان بهریاست استاندار محترم تشکیل شود و از نویسندگان، اهل قلم، اهل فکر و نخبگان برای روایتگری این حماسه دعوت به عمل آید. باید تولید فکر و تولید محتوای فاخر صورت گیرد تا آنچه در میناب اتفاق افتاد که اوج ذلت و پستی آمریکا و اوج مقاومت، ایستادگی و صبر ملت بزرگ ایران بود – بهدرستی به تصویر کشیده شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که در سطح ملی نیز ستادی برای میناب ایجاد شود تا این جریان روایتگری گسترش یابد.
حاجیبابایی با اشاره به عقبماندگیهای تاریخی این منطقه در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: همه کمبودهای میناب در طول تاریخ باید جبران شود و علاوه بر آن، این منطقه باید به قله و نماد یک آموزش و پرورش موفق و پرافتخار در کشور تبدیل شود. همه این موارد قرار شد در کمیسیون بررسی، کارشناسی و جمعبندی شود و برای اجرا به مسیر خود ادامه دهد.
