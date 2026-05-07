به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در بازدید از آموزشگاه پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری با اشاره به تعبیر ماندگار حضرت امام خمینی (ره) درباره مقام معلم، افزود: این جمله بزرگ که فرموند معلمی شغل انبیاست، جایگاه واقعی این قشر اثرگذار را در جامعه تبیین میکند.
وی با یادآوری نقش شهید مطهری، عنوان کرد: افتخار معلمی، همان چیزی بود که نام این شهید والامقام را ماندگار کرد؛ افتخاری که برای جامعه فرهنگیان نیز سرمایهای ارزشمند است.
رئیسکل دادگستری استان، با اشاره به نقش کلیدی فرهنگیان در پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حضور و همراهی معلمان، شتاب انقلاب را افزایش داد و پس از آن نیز، بخشهای مهمی از کشور توسط این نیروها اداره شد.
وی با ذکر نمونههایی چون شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر ، شهید مفتح و رهبر شهیدمان یادآور شد: بسیاری از مسئولان و چهرههای برجسته نظام، پیش از هر مسئولیتی، معلم بودهاند و خدمت در این حرفه را یکی از بزرگترین افتخارات خود می دانستند.
این مقام قضایی در ادامه، خطاب به دانشآموزان، خواستار قدردانی حداکثری از مقام معلمان شد و گفت: این تکریم، انگیزهای مضاعف برای تلاش معلمان فراهم میآورد و نتیجه آن، ارتقای سطح آموزش در مدارس خواهد بود.
وی افزود: باید نظام آموزشی بهگونهای باشد که تنها دغدغه اصلی معلم، «آموزش» باشد، نه مسائل معیشتی و زندگی شخصی.
طهماسبی با اشاره به تجربیات موفق جهانی در حمایت از معلمان، تصریح کرد: حتی در کشورهایی مانند کوبا با وجود مشکلات و محدودیتها، خدمات عمومی رایگان به معلمان ارائه میشود تا آنان با فراغ بال به رسالت خود بپردازند.
رئیسکل دادگستری استان، ضمن تأکید بر اینکه حمایت از آموزش و پرورش وظیفه همگانی است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیر مسائل این حوزه خواهد بود.
وی با اشاره به سابقه بیش از ۳۰ سال تدریس خود، این دوران را افتخاری بزرگ برای خویش دانست و گفت: تفکیک دغدغههای شخصی از محیط آموزش، به ارتقای کیفیت تدریس کمک شایانی میکند.
وی به رشته معارف اسلامی اشاره کرد و خواستار تلاش مضاعف موسسه عالی شهید مطهری و سازمان تبلیغات اسلامی برای تولید محتوای علمی بیشتر برای دانش آموزان این مدارس شد.
