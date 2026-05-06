به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای فرهنگی با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، استاندار هرمزگان و جمعی از فرهنگیان در شهرستان میناب برگزار شد.

در این آیین، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای فرهنگی، اظهار کرد: امروز در سرزمین میناب، شهر صبر، مقاومت و اراده گرد هم آمده‌ایم تا یاد و نام معلمان و دانش‌آموزان شهیدی را گرامی بداریم که خون پاکشان عزت و سربلندی ملت ایران را رقم زده است.

وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از جمله علیرضا منادی رئیس این کمیسیون و حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، و همچنین استاندار هرمزگان و مجمع نمایندگان استان در مجلس، افزود: حضور مسئولان ملی در هرمزگان نشان‌دهنده اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به همزمانی این مراسم با هفته گرامیداشت مقام معلم گفت: امسال هفته معلم برای جامعه فرهنگیان با اندوهی مضاعف همراه است؛ چرا که یاد و خاطره معلمان شهید، بیش از پیش در دل‌ها زنده شده و فرهنگیان در کنار مردم ایران سوگوار این ضایعه بزرگ هستند.

ضیایی با بیان اینکه مردم میناب با صبر و استقامت مثال‌زدنی در برابر این حادثه ایستادند، تصریح کرد: خانواده‌های معظم شهدا با الهام از مکتب عاشورا و روحیه ایثار و مقاومت، پیام عزت، ایستادگی و سربلندی ملت ایران را به جهانیان منتقل کردند.

وی ادامه داد: دستگاه تعلیم و تربیت خود را متعهد می‌داند که در پاسداشت نام و راه شهدای فرهنگی و دانش‌آموزان شهید از هیچ تلاشی فروگذار نکند و این مسیر را با قوت و عزم بیشتری ادامه دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش جمعی، مسیر تعالی و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت در کشور بیش از پیش تقویت شود.