خون شهدای میناب سند رسوایی دشمنان و نماد عزت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از خانوادههای شهدای فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان استانی و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانشآموز، اظهار کرد: امروز در این مکان مقدس و در جوار یاد و خاطره شهدای مظلوم گرد هم آمدهایم تا در هفته گرامیداشت مقام معلم، از معلمان شهیدی تجلیل کنیم که خون پاکشان این سرزمین را متبرک کرده است.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش در هرمزگان، و معاونان وزارت آموزش و پرورش، افزود: حضور مسئولان ملی در میناب نشاندهنده توجه ویژه به جایگاه تعلیم و تربیت و تکریم مقام شهدای فرهنگی است.
استاندار هرمزگان با اشاره به حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه گفت: این حادثه دردناک سندی روشن از جنایات دشمنان و در عین حال نمادی از عزت، اقتدار و ایستادگی ملت ایران است و حضور امروز مسئولان و مردم در این مکان، نشانهای از همبستگی و پاسداشت مقام شهداست.
آشوری با بیان اینکه خون شهدای فرهنگی و دانشآموزان، این سرزمین را مقدس کرده است، تصریح کرد: مردم میناب و خانوادههای معظم شهدا با صبر، استقامت و روحیه ایثار، الگویی از مقاومت و پایداری را به نمایش گذاشتهاند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از خانوادههای شهدا افزود: همه دستگاههای اجرایی وظیفه دارند با همدلی و مسئولیتپذیری در مسیر خدمترسانی شایسته به خانوادههای معظم شهدا گام بردارند و یاد و راه این عزیزان را زنده نگه دارند.
استاندار هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی و همافزایی میان مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، اقدامات مؤثر و سازندهای در حوزههای مختلف از جمله پیگیریهای حقوقی و تقویت جایگاه تعلیم و تربیت انجام شود.
نظر شما