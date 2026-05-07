به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون، استاندار و نمایندگان استان برگزار شد، هدف از این سفر را تبیین جهانی جنایت رخ‌داده در میناب و بررسی میدانی مشکلات منطقه عنوان کرد.

وی با استناد به جمله مرحوم دکتر شریعتی گفت: «رفتن، کار حسینی کردن است و ماندن، کار زینبی» امروز وظیفه ما این است که راه شهدای دانش‌آموز و معلم مظلوم این دیار را ادامه دهیم و پیام مظلومیت آنان را در هفته معلم به گوش جهانیان برسانیم.

منادی با تشریح دستاوردهای این جلسه اظهار داشت: پس از بررسی‌های دقیق و مشورت با استاندار محترم، نمایندگان استان و مدیران آموزش و پرورش، مصوبه‌ای چندبندی به تصویب رسید که محورهای اصلی آن شامل تعیین تکلیف وضعیت استخدامی بازماندگان، پوشش بیمه‌ای شهدای معلم و دانش‌آموز و امکان ادامه همکاری اولیای شهدا در آموزش و پرورش یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی افزود: همچنین در این مصوبه، اختصاص سهمیه کنکور برای افرادی که در این جنگ آسیب‌های جدی دیده‌اند، بازسازی و تأمین هزینه‌های عمرانی منطقه، ثبت یک روز به نام «روز ملی میناب» در تقویم رسمی کشور و ساخت یک مدرسه در هر استان به یاد شهدای میناب نیز پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه میناب امروز به مرکز ثقل خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: گلزار شهدای این شهر باید به یک مرکز فرهنگی بزرگ تبدیل شود و با همکاری نهادهایی از جمله آستان قدس رضوی، همه ظرفیت‌ها برای ساماندهی این مکان به کار گرفته خواهد شد.

منادی در پایان با اشاره به حضور به‌موقع استاندار هرمزگان در اولین ساعات پس از حادثه و عمق فاجعه گفت: وقتی به اینجا رسیدیم، آنچه دیدیم فراتر از تصور بود و این زخم با هیچ چیزی التیام کامل نمی‌یابد باید این مکان را به یکی از پر رفت و آمدترین نقاط مرتبط با شهدا در کشور تبدیل کنیم تا مردم ایران و حتی جهانیان بیایند و از نزدیک این جنایت را ببینند.

وی افزود: ما این عزیزان را نمایندگان ۱۷ میلیون دانش‌آموز و دو میلیون معلم شاغل و بازنشسته کشور می‌دانیم که به عنوان مظلوم‌ترین قربانیان نقض حقوق بین‌الملل در تاریخ معاصر، امروز بر تارک جهان می‌درخشند.