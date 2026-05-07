به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای محرومیتزدایی ارتش در شهر ماکلوان از توابع شهرستان فومن، ضمن قدردانی از حضور رؤسای کمیسیونهای مجلس، فرماندهان نظامی، مسئولان استانی و مردم شهرستان، اظهار کرد: رشادتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و عرصههای مختلف دفاعی، شایستگی و اقتدار ایران اسلامی را برای ملت به اثبات رسانده است.
وی با اشاره به نقش ارتش در حوزههای دفاعی و سازندگی افزود: امروز در کنار اقتدار نظامی، شاهد حضور مؤثر نیروهای مسلح در عرصه محرومیتزدایی و توسعه زیرساختها هستیم و قرارگاههای سازندگی و محرومیتزدایی ارتش خدمات ارزشمندی را در استان گیلان در دست اجرا دارند.
استاندار گیلان با بیان اینکه بیش از دو و نیم همت پروژه در قالب طرحهای محرومیتزدایی در استان در حال اجراست، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده و بخش قابل توجهی نیز در شهرستانها در حال تکمیل است.
حقشناس با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی بیان کرد: طولانی شدن روند اجرای پروژهها موجب افزایش چند برابری هزینهها میشود و همه دستگاهها باید برای تکمیل سریعتر طرحها در کنار مجموعههای سازندگی همکاری کنند تا مردم زودتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به شکست محاسبات دشمنان علیه ملت ایران تصریح کرد: دشمن تصور میکرد میتواند همانند برخی کشورها با فشار و تهدید، ملت ایران را دچار فروپاشی کند، اما از شناخت حقیقت مردم ایران غافل بود؛ مردمی که ریشه در تمدن، فرهنگ، باورهای دینی و هویت تاریخی دارند.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه فرهنگی ایران افزود: سرزمین ایران خاستگاه بزرگان فرهنگ و ادب همچون فردوسی، حافظ، سعدی، خیام و مولانا است و همین پشتوانه تمدنی، ملت ایران را در برابر سختترین تهدیدها مقاوم کرده است.
حقشناس همچنین با تأکید بر توانمندیهای علمی و دفاعی کشور افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی و توان داخلی، در حوزههای مختلف نظامی و فناوری به دستاوردهای بزرگی رسیده و این اقتدار حاصل تلاش فرزندان همین ملت است.
وی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی گیلان، پسماند و فاضلاب را از دغدغههای جدی استان دانست و بیان کرد: گیلان با این طبیعت ارزشمند نباید با چالشهایی نظیر آلودگی محیطزیست، پسماند و فاضلاب مواجه باشد و رفع این مشکلات نیازمند توجه ملی و همراهی نمایندگان مجلس است.
استاندار گیلان در پایان با تجلیل از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، امنیت و عزت امروز کشور را مرهون خون شهدا دانست و گفت: خدمت به مردم و پاسداشت خانواده معظم شهدا افتخار بزرگی برای مسئولان نظام اسلامی است.
گفتنی است در این مراسم، یک سالن ورزشی و تجهیز و تکمیل تعدادی مسجد در بخش سردار جنگل شهرستان فومن توسط قرارگاه محرومیتزدایی ارتش با حضور استاندار گیلان به بهرهبرداری رسید و همچنین از ۳ خانواده معزز شهید فومنی در جنگ ۱۲ روزه و رمضان تجلیل شد.
نظر شما