به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر سه‌شنبه در همایش حامیان سلامت که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، استان گیلان را سرزمین نخبگان در عرصه‌های مختلف معرفی کرد و گفت: از دکتر آذر اندامی تا استاد معین، بسیاری از بزرگان علمی، فرهنگی و پزشکی کشور از گیلان برخاسته‌اند و امروز نیز این استان از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند نقش مؤثری در مسیر توسعه ملی ایفا کند.»

وی با تأکید بر لزوم استفاده از این ظرفیت‌ها در حوزه سلامت و محرومیت‌زدایی اظهار کرد: بخشی از اعتبارات ملی در سال جاری به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و ضروری است با مدیریت صحیح، سهم استان از این منابع برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و رفع محرومیت‌ها تأمین شود.

استاندار گیلان نقش حامیان سلامت در ارتقای سطح بهداشت عمومی را حائز اهمیت دانست و گفت: فعالیت این حامیان، دسترسی مردم به خدمات درمانی را تسهیل کرده و در کاهش محرومیت‌ها و ارتقای شاخص‌های سلامت مؤثر است.

حق‌شناس با بیان اینکه همراهی آحاد جامعه در توسعه خدمات درمانی ضروری است، تصریح کرد: تلاش و همکاری شما نه تنها به گسترش زیرساخت‌های درمانی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش کیفیت زندگی مردم و امید به آینده‌ای بهتر می‌شود. امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی و توان مردمی، گیلان به الگویی موفق در حوزه سلامت تبدیل شود.

وی همچنین به نقش نیروهای مسلح در پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی اشاره و اظهار کرد: سپاه پاسداران از طریق بسیج سازندگی و ارتش جمهوری اسلامی از طریق قرارگاه‌های تخصصی، در حوزه‌هایی چون آبرسانی، راه‌سازی، ساخت مراکز درمانی و ارائه خدمات اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

نماینده عالی دولت در استان با قدردانی از اقدامات قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش افزود: قطعاً حضور ارتشی مقتدر و متعهد که خود را فدای ملت می‌داند، در کنار دولت منشأ خیرات و برکات فراوانی برای مردم خواهد بود.

در پایان این مراسم با حضور «امیر سرتیپ ولی رحمانی» فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش، «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان، «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی، از جمعی از فعالان و حامیان حوزه سلامت استان تجلیل به عمل آمد.