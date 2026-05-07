هتک حرمت مسجدالاقصی توسط  نظامیان صهیونیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، دهها شهرکنشین صهیونیست امروز پنجشنبه تحت حفاظت پلیس رژیم صهیونیستی به محوطه مسجدالاقصی یورش بردند. از سوی دیگر تلآویو در نقض آشکار معاهدات بینالمللی، مراسم فارغالتحصیلی نظامیان صهیونیست را در میدان براق واقع در مجاورت مسجد الاقصی، برگزار کرد.
استانداری قدس در بیانیهای اعلام کرد که یهودا گلیک، عضو سابق افراطی کنست، با حمایت پلیس تل آویو، فرماندهی یورش شهرکنشینان به مسجدالاقصی را بر عهده داشت.
این مرکز فلسطینی افزود که ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مراسم فارغالتحصیلی ۱۰۰ نظامی را در میدان دیوار براق برگزار کرد.
وزارت اوقاف فلسطین اعلام کرد که شهرکنشینان صهیونیست در ماه آوریل گذشته ۳۰ بار به مسجدالاقصی یورش برده اند. اداره اوقاف اسلامی در قدس بارها خواستار توقف این یورشها شده است، اما مقامات اسرائیلی پاسخی ندادهاند.
در همین راستا، شهرکنشینان صهیونیست در قدس اشغالی با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به دو دختر فلسطینی حمله کردند.
کرانه باختری و قدس اشغالی شاهد تشدید عملیات نظامی اسرائیل، از جمله یورشها، دستگیریها، تیراندازیها و استفاده بیش از حد از زور است و حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیان و اموال آنها نیز در این منطقه روز به روز در حال افزایش است.
