به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، شهرک نشینان صهیونیست امروز همزمان با هشدارهای جدی درباره تلاش سازمانهای افراطی برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی قدس، بار دیگر به صحنهای مسجد الاقصی یورش بردند.
استانداری قدس اعلام کرد: دهها شهرکنشین در قالب چندین گروه و از سمت «بابالمغاربه» به مسجدالاقصی یورش بردند.
این افراد ضمن انجام اقدامات و گشت زنیهای تحریکآمیز در صحنهای مسجد، مراسم تلمودی انجام دادند.
استانداری قدس هشدار داد: این یورشها بخشی از یک طرح تنشآمیز است که توسط سازمانهای موسوم به «سازمانهای معبد» و با همکاری شخصیتهایی در کابینه رژیم صهیونیستی اجرا میشود.
این در حالی است که هدف از این تحرکات، زمینهسازی برای یورشهای گسترده در روز جمعه ۱۵ مه ۲۰۲۶ عنوان شده است.
این نهاد فلسطینی، اقدام مذکور را گامی خطرناک برای تحمیل تغییرات در واقعیت تاریخی و قانونی حاکم بر مسجدالاقصی و ضربه زدن به جایگاه دینی آن توصیف کرد.
