حماس: سرکوب خبرنگاران، ماهیت جنایات صهیونیست ها را مخفی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد که جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران فلسطینی هرگز نمی‌تواند حقیقت تروریسم و جنایات این رژیم در فلسطین را مخفی کند. این جنبش ضمن تقدیر از رسانه‌ها به‌ ویژه خبرنگاران فلسطینی، از آنها خواست تا به مقابله با تبلیغات صهیونیستی ادامه دهند و برای محاکمه رهبران رژیم اشغالگر به‌ دلیل جنایاتشان علیه خبرنگاران فشار وارد کنند.

در این بیانیه آمده است: در حالی که جهان در روز سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات را جشن می‌گیرد و از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها دفاع می‌کند، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه خبرنگاران فلسطینی و تمام رسانه‌های فعال در فلسطین ادامه می‌دهد. این حملات شامل کشتار عمدی، بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه‌های جسمی و روانی و جلوگیری از پوشش خبری است.

بر اساس این گزارش در طول دو سال جنگ وحشیانه علیه غزه، ۲۶۲ خبرنگار فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین حدود ۵۰ خبرنگار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به‌ طور غیرقانونی اسیر هستند.

جنبش حماس در این بیانیه به شهدای خبرنگار فلسطینی و لبنانی که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرده و از خداوند برای مجروحان شفای عاجل و برای اسرای فلسطینی طلب آزادی کرد. این جنبش همچنین از تمام خبرنگاران فلسطینی، چه در داخل و چه در خارج از فلسطین، که با افتخار در برابر تهدیدات و خطرات ایستاده‌اند، تشکر و قدردانی کرده و از آنان خواست که همچنان در عرصه رسانه‌ای به نفع فلسطین و آزادی‌های آن فعالیت کنند.

این جنبش موارد زیر را مورد تاکید قرار داد:

اول: سیاست فاشیستی رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران و رسانه‌های فلسطینی، میزان ترس این رژیم از تأثیرگذاری رسانه‌ها و نقش آن‌ها در افشای جنایاتش علیه مردم فلسطین را نشان می‌دهد. این اقدامات اثبات می‌کند که رژیم صهیونیستی در مقابله با روایت روشن و صادقانه فلسطینی‌ها شکست خورده است. روایت فلسطینی همچنان زنده و پایدار خواهد ماند و حقیقت جنایات این رژیم را در برابر جهان آشکار خواهد کرد.

دوم: آزادی خبرنگاران برای روایت جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و رنج مردم فلسطین و افشای این جنایات یک حق است که طبق قوانین و معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. رژیم صهیونیستی همچنان به‌ طور آشکار این حقوق را نقض می‌کند و از ورود رسانه‌های بین‌المللی به غزه برای پوشش واقعیات آن جلوگیری می‌کند. این نقض آشکار قوانین بین‌المللی نیازمند واکنش جهانی است تا این سیاست رژیم اشغالگر محکوم و جرم‌انگاری شود.

سوم: جنبش حماس از خبرنگاران فلسطینی که با وجود تهدیدات و خطرات، رسالت خود را در انتقال حقیقت و واقعیت‌ها به جهان انجام می‌دهند، قدردانی کرد و آنان را به‌ عنوان صدای مردم فلسطین و نمادی از صبر، مقاومت و فداکاری در برابر ظلم و اجبار توصیف کرد. این خبرنگاران نقش حیاتی در افشای جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کرده‌اند و حقیقت و صداقت را به‌ عنوان سلاحی برای مبارزه با تبلیغات و دروغ‌های رژیم صهیونیستی به‌کار می‌برند.

چهارم: جنبش حماس از تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران در جهان عربی، اسلامی و سایر نقاط جهان که حقیقت فلسطین را با حرفه‌ای‌گری و صداقت به گوش جهانیان می‌رسانند، تشکر کرده و آنان را به ادامه این مبارزه رسانه‌ای و تقویت حضور فلسطین، غزه، قدس و مسجد الاقصی در رسانه‌ها تشویق و تاکید کرد که تلاش‌های آنان در زمینه افشای جنایات رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق مردم فلسطین بسیار حائز اهمیت است.

پنجم: جنبش حماس از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های خود را در قبال نقض حقوق خبرنگاران فلسطینی ایفا کرده و رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند تا جنایات خود علیه خبرنگاران در فلسطین را متوقف کرده و اسرا و خبرنگاران اسیر فلسطینی را آزاد کنند. این سازمان‌ها باید همچنین اقداماتی جدی برای مقابله با این نقض حقوق بشری انجام دهند.

ششم: جنبش حماس مجدداً خواستار تحرکات جهانی و فشارهای بین‌المللی است تا جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران فلسطینی را محکوم و مجازات کند. این تحرکات باید شامل حمایت از خبرنگاران فلسطینی برای ادامه انجام وظایف خود طبق قوانین بین‌المللی، تلاش برای محاکمه رهبران رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی و تأمین آزادی ورود رسانه‌های بین‌المللی به غزه باشد تا حقیقت و واقعیت‌های فلسطین به‌ طور صحیح به جهانیان منتقل شود.