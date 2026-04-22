مسجدالاقصی و کرانه باختری در یوم النکبه زیر چکمه های اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، همزمان با یورش صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی در سالروز نکبت، نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری نیز تاخت و تاز کردند.

ده‌ها شهرک نشین صهیونیست روز چهارشنبه به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند. این اقدام در چارچوب فراخوان‌های گروه‌های موسوم به «هیکل» برای یورش‌های گسترده و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در داخل مسجد، همزمان با آنچه «روز استقلال» در تقویم عبری (سالروز نکبت یا فاجعه اشغال فلسطین) می‌خوانند، صورت گرفت. بر اساس این گزارش، این اقدام در حالی صورت گرفت که پلیس رژیم صهیونیستی محدودیت‌هایی را برای ورود نمازگزاران فلسطینی به این مکان مقدس اعمال کرده بود.

استاندار قدس اشغالی اعلام کرد که امروز ۶۴۲ شهرک‌نشین تحت حمایت نظامیان رژیم اشغالگر، از باب المغاربه به سمت مسجد الاقصی یورش بردند.

همزمان شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی و رئیس هیئت عالی اسلامی قدس گفت: تشدید تعرض شهرک‌نشینان به مسجد مسجد الاقصی با هدف تسلط بر این مکان مقدس و تغییر وضعیت تاریخی آن صورت می‌گیرد. رژیم اشغالگر و گروه‌های افراطی از مناسبت‌های دینی و فصلی خود برای تعرض به مسجد الاقصی و تحمیل واقعیتی جدید بهره‌برداری می‌کنند.

صبری افزود: تعرض‌های اخیر شهرک‌نشینان به بهانه آنچه «روز استقلال» خوانده می‌شود (سالروز اشغال فلسطین)، مسبوق به سابقه بوده و ادامه‌دار خواهد بود.

به گفته او، شهرک‌نشینان در جریان این یورش‌ها اقدام به برگزاری آیین‌های تلمودی، برافراشتن پرچم‌ها، ایجاد هیاهو، رقص و حتی سجده‌های دسته‌ جمعی در صحن‌های مسجد می‌کنند.

او این اقدامات را تعرضی آشکار به حرمت مسجد الاقصی و تحریک احساسات مسلمانان دانست و تاکید کرد که این رفتارها نشان می‌دهد این مکان متعلق به آنان نیست.

خطیب مسجد الاقصی با تأکید بر حق مسلم مسلمانان بر این مکان مقدس گفت اقدامات رژیم اشغالگر هیچ‌ گونه حقی برای آنان ایجاد نخواهد کرد و مالکیت ابدی این مسجد از آنِ مسلمانان است.

وی همچنین از افزایش بی‌سابقه تحریکات گروه‌های موسوم به «هیکل» برای هدف قرار دادن مسجد الاقصی، تخریب قبه‌ الصخره و ساخت معبد ادعایی بر ویرانه‌های آن خبر داد و تاکید کرد که دولت افراطی رژیم صهیونیستی به‌ طور علنی از این جریان‌ها حمایت می‌کند.

صبری درباره اقدامات علیه نمازگزاران نیز گفت: نیروهای اشغالگر با تشدید بازداشت‌ها، صدور احکام منع ورود و اعمال محدودیت‌های شدید، تلاش می‌کنند زمینه را برای حضور گسترده افراطی‌ها فراهم کنند. به گفته او، صدها فلسطینی از ورود به مسجد الاقصی منع شده‌اند.

وی این سیاست‌ها را خودسرانه و ناقض آزادی عبادت دانست و افزود: همزمان با افزایش یورش‌ها، حفاری‌ها در زیر و اطراف مسجد الاقصی ادامه دارد که موجب ایجاد شکاف در دیوارهای آن شده است.

واکنش حماس

عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس در جنبش حماس هارون ناصرالدین، طی بیانیه‌ای، اعلام کرد: بی‌حرمتی گروه‌های شهرک‌نشین به صحن‌های مسجد مبارک «الاقصی» نشان‌دهنده تشدید جنگ دینی‌ای است که اشغالگران علیه الاقصی به راه انداخته‌اند. این امر در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت پروژه یهودی‌سازی، تقسیم زمانی و مکانی و تحمیل آیین‌های تلمودی در صحن‌های مسجد است.

ناصرالدین گفت این یورش‌های فزاینده، میزان افراط‌گرایی، کینه و نیرنگی را که شهرک‌نشینان نسبت به مسجدالاقصی و شهر قدس در سر دارند آشکار می‌کند و همچنین بازتاب‌دهنده غروری است که دولت افراطی اشغالگر، حامی این یورش‌ها، از خود نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد که مسجدالاقصی حقی کاملاً اسلامی است و هیچ تلاشی برای محو هویت یا تغییر ویژگی‌های آن موفق نخواهد شد. او اشغالگران را مسئول کامل پیامدهای این سیاست‌های یهودی‌سازی و تجاوزها دانست.

هارون ناصرالدین از مردم فلسطین در قدس، سرزمین‌های اشغالی و تمامی نقاط تماس خواست برای حضور گسترده و اعتکاف در صحن‌های مسجدالاقصی بسیج شوند و همچنین از امت عربی و اسلامی درخواست کرد برای حمایت از الاقصی و در مخالفت با تجاوز اشغالگران علیه سرزمین، مردم و مقدسات، به پا خیزند.

تداوم اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران در کرانه باختری

از سوی دیگر حملات و اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران علیه فلسطینی ها در کرانه باختری ادامه دارد.

نظامیان ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل امروز حدود ۳۰ فلسطینی را در منطقه «دیر دبوان» در شرق رام الله واقع در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.

به گفته شاهدان عینی در روستای دیر دبوان، یک جوان فلسطینی نیز در حمله صهیونیست‌ها به شهادت رسیده است.

تخریب ۱۳۷ خانه فلسطین از ابتدای سال میلادی جاری در کرانه باختری

مرکز داده‌های فلسطینی «معطی» در گزارشی اعلام کرد که رژیم اشغالگر از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۱۳۷ خانه فلسطینی را در کرانه باختری تخریب کرده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین تخریب‌ها در قدس با ۴۹ مورد ثبت شده و پس از آن شهرهای الخلیل (۳۲ خانه)، نابلس (۱۰ خانه)، رام‌الله (۹ خانه)، اریحا (۷ خانه)، طولکرم، سلفیت و طوباس هر کدام با ۴ مورد، و قلقیلیه با یک مورد قرار دارند.

این مرکز تاکید کرد که تخریب خانه‌های فلسطینی بخشی از سیاست سازمان‌ یافته اشغالگران برای کوچ اجباری فلسطینیان است؛ سیاستی که به‌ ویژه پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده است.

در این گزارش آمده است که تنها طی شش هفته نخست سال جاری میلادی، در مجموع ۳۱۲ واحد مسکونی و کشاورزی تخریب شده است.

معطی با استناد به آمارهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بیان کرد که این روند با افزایش قابل توجه در ابتدای سال ۲۰۲۶ همراه بوده و تخریب‌ها بر زندگی حدود ۲۱ هزار فلسطینی تأثیر گذاشته است.