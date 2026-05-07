جزئیات برگزاری امتحانات مدارس البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین خسروی معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش البرز گفت: امتحانات مدارس این استان از ۹ خرداد آغاز می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت نهایی و کشوری و به شکل حضوری برگزار خواهد شد.

خرسندی در تشریح جزئیات برگزاری امتحانات دوره متوسطه اظهار کرد: دوره اول متوسطه شامل پایه‌های هفتم تا نهم و دوره دوم متوسطه شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است.

وی افزود: امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم و دهم به‌صورت داخلی و استانی برگزار می‌شود و برای پایه نهم نیز امتحانات به‌صورت هماهنگ استانی در بازه ۹ تا ۲۶ خرداد برنامه‌ریزی شده است.

خرسندی با بیان اینکه تلاش آموزش و پرورش بر برگزاری حضوری امتحانات است، گفت: در صورت واگذاری اختیار و فراهم بودن شرایط، امتحانات به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. با این حال، اگر شرایط مهیا نباشد، امکان برگزاری مجازی نیز پیش‌بینی شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش البرز همچنین درباره پایه‌های یازدهم و دوازدهم که نمرات آن‌ها در کنکور مؤثر است، توضیح داد: طبق آخرین بخشنامه، امتحانات این دو پایه قطعی و کشوری برگزار می‌شود و موضوع تأثیر نمرات پایه یازدهم در کنکور همچنان در حال بررسی است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار است درباره نحوه اثرگذاری نمرات پایه یازدهم تصمیم نهایی گرفته شود، در حال حاضر یکی از پیشنهادها این است که نمرات این پایه به‌صورت تأثیر مثبت در کنکور لحاظ شود تا از فشار روانی دانش‌آموزان کاسته شود.

خرسندی با اشاره به وضعیت رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: آزمون‌های عملی این رشته‌ها نیز در صورت فراهم بودن شرایط، حضوری برگزار می‌شود و در غیر این صورت، شیوه مجازی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های جبرانی و کارگاه‌های مهارتی برای دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم خبر داد و افزود: این برنامه‌ها می‌تواند در طول سال تحصیلی آینده یا تابستان برگزار شود تا بخشی از خلأ آموزشی احتمالی جبران شود.