۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

کشف ۵۶۰ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در مازندران

ساری- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بازرسان این اداره کل طی عملیات پایش انبارها، موفق به شناسایی انباری شدند که ۵۶۰ هزار لیتر روغن موتور ماشین را احتکار کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیجان نژاد با اشاره به کشف انبار احتکار روغن موتور ماشین افزود: برای این واحد متخلف پرونده‌ای به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.

وی اشاره کرد: این پرونده جهت بررسی و صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مربوطه ارسال شده است.

مدیرکل صمت مازندران تأکید کرد: بازرسان این اداره کل، به صورت تمام وقت، نظارت و پایش مستمری بر بازار استان دارند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و تقلب، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه www.۱۲۴.ir گزارش دهند.

کد مطلب 6823052

