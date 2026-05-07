کشف ۵۶۰ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیجان نژاد با اشاره به کشف انبار احتکار روغن موتور ماشین افزود: برای این واحد متخلف پرونده‌ای به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.

وی اشاره کرد: این پرونده جهت بررسی و صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مربوطه ارسال شده است.

مدیرکل صمت مازندران تأکید کرد: بازرسان این اداره کل، به صورت تمام وقت، نظارت و پایش مستمری بر بازار استان دارند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و تقلب، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه www.۱۲۴.ir گزارش دهند.