کشف و ضبط ۳۱۷ تُن گرانول ثبت نشده در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی در راستای تشدید نظارت‌ها بر بازار و مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی از برخورد بدون اغماض با مالکان انبارهای غیرمجاز و کالاهای ثبت‌نشده در سامانه‌های دولتی خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره توزیع کالا ادامه داد: طبق قانون همه صاحبان کالا و مالکان انبارها مکلف هستند اطلاعات دقیق کالاهای خود، اعم از میزان ورود، خروج و اوصاف کیفی را در «سامانه جامع انبارها» ثبت کنند و هرگونه قصور در این زمینه، مصداق بارز تخلفات اقتصادی است.

دادستان همدان ادامه داد: چنانچه کالایی در انباری کشف شود که اطلاعات آن در سامانه مذکور درج نشده باشد، بر اساس ماده ۶ مکرر و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این موارد بر حسب نوع و حجم کالا، می‌تواند تحت عنوان "احتکار" نیز مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

وی در ادامه از نتایج بازرسی‌های اخیر خبر داد و گفت: با تقویت گشت‌های مشترک نظارتی و با حضور نماینده مستقیم دادستانی در عملیات بازرسی از انبار یکی از شرکت‌های تولیدی استان، محموله‌ای به میزان ۳۱۷ تن «گرانول»که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود، کشف و ضبط شد.

نجفی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این واحد متخلف، افزود: دستورات قضایی لازم جهت تعیین تکلیف فوری محموله مکشوفه توسط اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر شده است.

وی در پایان تأکید کرد که دستگاه قضایی با همراهی دستگاه‌های نظارتی، به صورت مستمر و شبانه‌روزی وضعیت بازارهای هدف و انبارهای کالا را رصد کرده و با هرگونه اقدامی که موجب تلاطم در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.